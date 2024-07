La actriz Shannen Doherty, popular por sus roles en “Beverly Hills 90210” y “Charmed”, murió a los 53 años. “Con gran pesar, confirmo el fallecimiento de la actriz. El sábado 13 de julio, perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, le informó su publicista, Leslie Sloane, a la revista People.

En 1999, Doherty anunció que le diagnosticaron la enfermedad de Crohn y, en marzo de 2015, fue diagnosticada con cáncer de mama, que se había diseminado a sus ganglios linfáticos. Al año siguiente, confesó que estaba recibiendo tratamiento antiestrógeno para reducir el tamaño del tumor, con el fin de hacerlo mediante tumorectomía en lugar de mastectomía.

Debido a la presencia de múltiples tumores, no fue posible realizar una lumpectomía, por lo que se realizó una única mastectomía en mayo de 2016. La cirugía reveló que “una de las células cancerosas sobresalía del nódulo linfático” y, debido a que el cáncer estaba más avanzado de lo que se pensaba anteriormente, Shannen se sometió a quimioterapia y radioterapia después de la cirugía.

El 29 de abril de 2017, la actriz contó que su cáncer estaba en remisión, pero, en febrero de 2020, dijo que había vuelto y que se encontraba en fase IV. A partir de entonces, fue contando detalles de su tratamiento y el estado de su salud en un podcast que lanzó en 2023 llamado “Let’s Be Clear”; en este, explicó que “el cáncer llegó a su cerebro, donde tenía metástasis” y, más adelante, informó que “también, había afectado a sus huesos”; luego, reveló que “se estaba preparando para la muerte”. “Mi prioridad, en este momento, es mi madre. Sé que va a ser muy duro si yo muero antes que ella y, por eso, estoy intentando que le resulten más fáciles otras cosas. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas, ni que se encuentre con un montón de cosas y muebles”, confesó.

Detalles sobre la carrera actoral de Shannen Doherty

Doherty nació en Memphis, Tennessee, hija de Rosa, dueña de un salón de belleza, y Tom Doherty, un asesor hipotecario. Por parte de su padre, tenía ascendencia irlandesa y, de parte de su madre, inglesa, escocesa e irlandesa.

Fue una actriz, productora y directora estadounidense.

Principalmente, era conocida por su papel como Prue Halliwell en la serie de The WB “Charmed” (1998-2001); además de Maggie Malene en “Girls Just Want to Have Fun” (1985); Heather Duke, en la película de humor negro “Heathers” (1988) y Brenda Walsh en la serie “Beverly Hills, 90210″ (1990-94) de FOX.

