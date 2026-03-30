HBO Max presentó el primer teaser oficial de la esperada serie original de Harry Potter, pero, la verdadera noticia que está haciendo colapsar las redes, no es solo el adelanto, sino su estreno: la primera temporada, titulada “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, estará disponible, mundialmente, esta Navidad.

Esta primera entrega contará con ocho episodios que prometen una fidelidad absoluta a la obra de J.K. Rowling, permitiendo profundizar, en detalles, que las películas tuvieron que omitir por falta de tiempo; bajo la pluma de Francesca Gardiner (Succession) y la dirección de Mark Mylod, la serie busca capturar la esencia de aquel niño de once años que descubre que, su vida entre los Dursley, era solo una pantalla para ocultar un destino marcado por la cicatriz más famosa del mundo.

¿Quiénes forman parte del elenco de la serie de Harry Potter?

El trío protagónico está encabezado, por: Dominic McLaughlin como Harry Potter, secundado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley; por otro lado, los roles de adultos serán protagonizados, por: John Lithgow será el encargado de darle vida al sabio Albus Dumbledore; Paapa Essiedu asumirá el desafío de interpretar al enigmático Severus Snape; Nick Frost, en una elección celebrada por los fans, será nuestro nuevo Rubeus Hagrid; Janet McTeer aportará la rigurosidad necesaria para ser Minerva. McGonagall.

El elenco se completa con figuras, como: Nick Frost y hasta el regreso de Warwick Davis, asegurando una continuidad emocional con la franquicia; la presencia de actores como Johnny Flynn (Lucius Malfoy) y Bel Powley (Petunia Dursley) sugiere que veremos versiones de los personajes mucho más apegadas a las descripciones literarias, explorando los matices que solo el formato serie permite desarrollar.

Cabe destacar que, el hecho de que HBO Max haya decidido lanzar la serie en Navidad, no es casual; la estética de la primera entrega de Harry Potter siempre estuvo ligada a la calidez de las fiestas y el espíritu de los banquetes en el Gran Comedor; con ocho capítulos para desglosar el primer libro, los productores ejecutivos buscan que, esta versión, sea la definitiva para una nueva generación que no creció con los estrenos de los cines a principios de los 2000.

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