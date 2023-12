La banda tributo God Save The Queen despide el año con show en el Luna Park

La banda tributo God Save The Queen, que interpreta los legendarios temas del grupo liderado por Freddie Mercury, vuelve a la Argentina para cerrar el año con un show que se desarrollará el próximo sábado 16 de diciembre en el Luna Park.

El concierto será la ocasión para despedir la gira mundial de la banda argentina por 20 países durante 2023, con paradas en España, Francia, Brasil, Chile, México, Japón, en la que estuvieron festejando 25 años de trayectoria y que fue vista por 250 mil personas.

Se trata de un show conceptual destinado a espacios masivos, donde el grupo propone un recorrido por la carrera de Queen desde 1973 al 1995.

"Trabajamos con mucho respeto la obra de Queen, porque sabemos que es mágica, y el principal desafío es transmitir esa magia. Hay mucha complejidad musical en cada tema y mas allá de que queremos ser lo más fieles posibles al original, es importante la esencia de cada tema y poder llevarla", destacó a Télam Pablo Padin, cantante de la banda que nació en Rosario en 1998.

T: ¿Cómo los impactó la figura de Freddie Mercury y que creen que simbolizó o puso en juego?

Pablo Padin: Freddie fue fundacional en muchos aspectos. Fue un increíble músico, cantante y compositor, que supo siempre estar a la vanguardia. Eso llevó a Queen a pasar por muchos estilos musicales, siempre siendo pionero, ni hablar de su capacidad de manejar al público en un concierto.

T: ¿Cuál creen que es el valor que Queen sigue teniendo en el mundo actual?

PP: No se si hay una explicación de por qué, pero Queen es un caso único en la escena musical. Hay canciones que pasan los 50 años y que aún suenan actuales. No hay ninguna otra banda en el mundo que haya abarcado tantos estilos y que siga en vigencia. Lo vemos en nuestros shows, hay más gente joven que gente grande, y se ve que todos los artistas nuevos del pop y rock tienen de referente a Queen. Después de The Beatles es quizás la banda que le ha dado base fundacional a la música moderna de los últimos 50 años.

(Télam)