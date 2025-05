Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 14 de abril del 2021, la familia Cattani, de la localidad de Puerto Deseado, amaneció con la peor de las noticias. La hija más joven de la pareja, Millaray Catanni, que en ese momento tenía 15 años, se había suicidado en su habitación. El dolor y desconcierto de los allegados a la joven, los llevaron a realizar una investigación, con la cual determinaron que, dos años antes del fatal desenlace, la adolescente había sufrido un abuso sexual por parte de un joven mayor de edad.

Luego de que se diera a conocer la triste noticia, las amistades de la joven decidieron romper el silencio y expresar el dolor que Millaray contenía en su ser desde hace dos años. Los menores contaron que la chica había sido víctima de una violación y dieron el nombre del acusado. Los dichos de los jóvenes quedaron afirmados cuando se descubrió lo que “Milla” (como se hacía llamar ella y la nombraban en su círculo íntimo) había escrito en su diario.

Marta Cattani, la madre de “Milla”.

“La verdad intento no pensar en (el acusado), pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad”, había escrito la adolescente en una página en la que había puesto la fecha del 20 de enero del 2020, es decir, tres meses antes de quitarse la vida. Antes de suicidarse, Millaray se había estado enviando mensajes a través de Instagram con la persona que tiempo atrás se había aprovechado de ella y la había sometido sexualmente. Ese contenido también será parte de la investigación.

¿Quién es el acusado de violar a Millaray, hostigarla y, presuntamente, incitarla al suicidio? Su nombre concuerda con las iniciales GED y es el hermano de una chica que era una de las amigas de Millaray. En el momento del abuso, el hombre tenía 18 años y ella 13. Ahora, será juzgado con 25 años y se enfrenta a una pena de 6 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal. GED y su familia se mudaron de la ciudad portuaria tras el repudio y la indignación.

GED, el acusado de violar a “Milla”.

El juicio por “Milla”

El juicio comenzará el próximo 25 de junio en la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia tras cuatro años de investigación que estuvo a cargo del juez Oldemar Villa del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 y el fiscal Ariel Quinteros. Actualmente se cuenta con los suficientes elementos probatorios para que se lleve adelante un juicio oral. La familia y las amistades de la joven buscan que se llegue a una condena justa y ejemplar.

Los abogados representantes de la familia Cattani son Cristian Fernández y Rocío Marsicano. La doctora había dado a conocer que, al contar con el relato de Millaray, ordenaron una medida llamada autopsia psicológica, un proceso mediante el cual profesionales se encargan de buscar información dentro de sus pertenencias para determinar cómo se sentía, qué le pasaba, cómo se comportaba en su día a día, y demás aspectos que permitan conocer cómo se encontraba antes de perder la vida.