Una mañana de zozobra se vivió hoy en la Escuela EPP N° 78 de Río Gallegos cuando la percepción de un extraño olor motivó la aplicación del protocolo de seguridad y la evacuación de alumnos y personal. Sin embargo, desde el Consejo Provincial de Educación salieron a desmentir categóricamente que se tratara de una pérdida de gas, atribuyendo el incidente a un “olor a huevo podrido” y señalando la posibilidad de acciones deliberadas que buscan generar preocupación en la comunidad educativa.

Marcia Arroyo, Directora Provincial de Mantenimiento del Consejo Provincial de Educación, dialogó con el móvil de LU12 AM680 desde las afueras del establecimiento para llevar tranquilidad a las familias y al personal. “Desmentimos categóricamente una pérdida de gas en institución EPP número 78“, afirmó Arroyo, visiblemente preocupada por la situación. Según relató, lo que realmente ocurrió fue que “hubo un olor, como dijeron los nenes y como dicen los los docentes en la institución, a huevo podrido”. Este olor fue detectado “alrededor de las 9:30, 10 aproximadamente” en “un aula aparentemente del fondo”, aunque luego “se fue”.

Desde el Consejo de Educación dijeron que el olor a huevo podrido, luego de algunos minutos “se fue”.

Ante la detección del olor, los directivos de la escuela procedieron correctamente a evacuar el establecimiento para salvaguardar a la comunidad educativa. Inmediatamente se dio aviso a los bomberos y a Camuzzi Gas del Sur. Según detalló la Directora de Mantenimiento, personal técnico de ambas entidades se hizo presente en la escuela y realizó una serie de mediciones y pruebas exhaustivas. Se hicieron pruebas “en el medidor de gas, se hace la prueba en los equipos de calefacción, se hacen la prueba en el ambiente a ver si hay pérdida de monóxido de gas y se divisa en algún lugar”.

Los resultados de todas estas pericias fueron contundentes: “Todas dieron negativas“. Arroyo fue enfática al reiterar que “no hubo ninguna pérdida de gas, no hubo pérdida de monóxido, no hubo un olor extraño que proviniera de los equipos de calefacción“. Si bien no tenía el número exacto de alumnos evacuados, señaló que la medida, aunque no se detectó un problema, “no fue totalmente en vano” al seguir el protocolo.

Marcia Arroyo, además, dijo que se trata de eventos recurrentes y que serían “atentados”.

La funcionaria expresó su profunda preocupación por este tipo de eventos recurrentes que, a su entender, “ponen en vilo a la comunidad educativa, a las familias, a los padres” de forma “errónea y con una falta de criterio”. Marcia Arroyo no dudó en sugerir que estos incidentes podrían no ser accidentales. “Tenemos evidentemente un grupo de gente que que está atentando contra las instituciones educativas y la comunidad educativa”, manifestó. Consultada sobre si se trata de una cuestión sistemática, Arroyo respondió: “hemos tenido atentados a a los establecimientos. Nos pasó con especial se también hace muy poco. Este hemos tenido un montón y cantidades de cuestiones en otros establecimientos educativos, cierras de llaves de agua, pasos de gas”.

Aunque evitó confirmar si existe una motivación política detrás de estos hechos, Arroyo subrayó el compromiso del Consejo Provincial de Educación con el correcto funcionamiento de las escuelas, trabajando “más allá de lo político para las para los chicos”. Remarcó que se trabaja de “una manera muy responsable” y “muy activa con los establecimientos”.

Evacuaron la Escuela 78 de Río Gallegos por un fuerte olor a gas. Autoridades dicen que fue una “bombita de olor”. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Incluso mencionó que se están realizando “cambios de fondo en los equipos de calefacción en muchas de las instituciones educativas” y que “pareciera que eso genera una molestia muy grande”. En el caso específico de la EPP 78, destacó que este año se instalaron “dos equipos nuevos” de calefacción, una respuesta que se esperaba “hace más de 6 años”.

La Directora Provincial de Mantenimiento informó que desde el Consejo Provincial de Educación se van a “tomar medidas con respecto a estas actuaciones” que generan alarmas injustificadas. Asimismo, transmitió la preocupación de las máximas autoridades del organismo, incluyendo a la directora principal Iris Rasgido, quien está “atenta siempre a todo lo que sucede en todas las instituciones educativas” y también se encuentra abocada a “llevar tranquilidad” a la comunidad. La preocupación es compartida por todo el personal del Consejo ante este tipo de sucesos.

Las actividades en la institución educativa se retomaban en el turno tarde de este jueves.

La buena noticia para padres y alumnos es que, habiéndose confirmado la inexistencia de cualquier peligro relacionado con gas o monóxido, las actividades en la Escuela N° 78 se retoman con normalidad en el turno tarde. Pese a la alarma matutina y las sospechas sobre posibles acciones malintencionadas, las autoridades aseguran que el establecimiento está en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes.