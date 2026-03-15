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La detención de Luciana Martínez, ex participante santacruceña del reality show Gran Hermano, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que podría cambiar el rumbo de la investigación judicial. Mientras la información difundida inicialmente hablaba de un presunto intento de robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, la defensa de la joven rechazó de manera categórica esa versión y sostuvo que en realidad se trató de un episodio de violencia extrema.

El encargado de exponer la postura fue el abogado Carlos Telleldín, quien en diálogo con La Opinión Austral aseguró que la detención se produjo tras un confuso episodio ocurrido en un hotel del barrio porteño de Palermo, en el que, según la versión de su clienta, habría sido víctima de abuso y privación ilegítima de la libertad por parte de un ciudadano extranjero.

El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro, donde, según las primeras informaciones difundidas, Martínez y un acompañante habrían intentado sustraer pertenencias a un turista estadounidense mediante una maniobra conocida popularmente como “viuda negra”.

Sin embargo, el abogado desmintió esa hipótesis y aseguró que la situación fue muy distinta a la que trascendió en un primer momento.

“Nos contó que fue abusada y que Cristian, en un momento dado, fue al hotel a pedir explicaciones; ahí llamó a la policía y se armó todo el lío”, explicó Telleldín al relatar la versión que le brindó la joven durante una entrevista mantenida en la alcaldía de la calle Guzmán, en el barrio de Chacarita, donde permanece detenida.

Carlos Telleldín cuando fue entrevistado por La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según detalló el letrado, tanto Martínez como su acompañante -identificado como Cristian- son oriundos de Santa Cruz y habían viajado a Buenos Aires recientemente.

De acuerdo con el relato presentado por la defensa, ambos habrían sido invitados por el turista estadounidense, identificado como Bradley James Varela, a consumir bebidas en el hotel donde se alojaba.

“Él los invitó a tomar porque ellos no tenían bebida encima. Después se puso agresivo”, sostuvo Telleldín, quien aseguró que la situación derivó en un episodio violento dentro de la habitación.

En ese contexto, el abogado afirmó que Martínez habría sido abusada sexualmente y que el extranjero habría impedido que abandonara la habitación durante un tiempo.

“No hubo robo, no hubo viuda negra, no hubo nada de nada. Hubo una violación y una privación de libertad, un problema grave que la vamos a hacer declarar”, afirmó el defensor en declaraciones a este diario.

Según esta versión, el acompañante de la joven habría intentado intervenir en la situación y terminó siendo agredido físicamente. El abogado incluso señaló que el hombre presentaría golpes y moretones, motivo por el cual solicitaron una revisión médica.

La defensa también cuestionó la hipótesis del robo al considerar que los elementos denunciados como sustraídos no tendrían un valor significativo.

“Que robó un teléfono digital, un reloj digital que no vale nada y un pasaporte que no sirve para nada. No cerraba la historia”, explicó Telleldín al justificar por qué decidió trasladarse personalmente a la alcaldía para hablar con su clienta y conocer su versión de los hechos.

Las lesiones que presentó Cristian. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según el relato que le brindaron los involucrados, el turista habría estado bajo los efectos del alcohol y habría reaccionado violentamente. En medio del altercado, Cristian habría sido expulsado de la habitación junto con una mochila que, según el abogado, pertenecía al extranjero.

Dentro de ese bolso, afirmó Telleldín, habría distintos objetos, entre ellos drogas sintéticas conocidas como “tussi”.Tras el incidente, Cristian se habría retirado del lugar hacia un departamento ubicado a unas 23 cuadras del hotel, pero posteriormente regresó para intentar saber qué había sucedido con Martínez, ya que -según su versión- ella no podía salir de la habitación. Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la defensa, intervino la policía y se produjeron las detenciones.

“Cuando vuelve, llaman a la policía. Estaba Cristian con la mochila de él, que según él tenía el pasaporte, la droga y todo. Viene la policía, lo detiene a Cristian y después detienen a Luciana”, explicó el abogado.

Telleldín adelantó que la estrategia de la defensa será solicitar diversas medidas de prueba para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre esas medidas se encuentran pericias médicas para constatar posibles lesiones y el análisis detallado de los testimonios y evidencias vinculadas al caso. “Mañana (por este lunes), tenemos la indagatoria temprano, van a aclarar todo y voy a pedir todas las medidas de prueba”, anticipó el letrado.