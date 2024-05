La conductora de televisión Mirtha Legrand arremetió contra la clase política al remarcar que “a ciertos personajes habría que tenerlos sin comer”, aunque evitó referirse a quiénes apuntaba.

Legrand habló sobre su vida personal y la realidad de la Argentina al señalar que quiere que “todos vivan bien”.

“A veces creo que a ciertos personajes habría que tenerlos sin comer varios días para que supieran qué es eso, qué es tener hambre“, afirmó la “Chiqui”.

Asimismo, agregó: “Yo quiero que todos vivan bien, dignamente, honestamente, que tengan trabajo y comida“.

La diva de los almuerzos y actual conductora de “Las Noches de Mirtha” comentó que los tiempos cambiaron y que ser “inaccesible” ya no es aceptable.

“No ser accesible al público es algo antiguo. Si hoy alguien tiene esos aires, que se los saque. No se usa más“, explicó la conductora en una entrevista con la revista Viva.

“Mis seres queridos son lo más importante en la vida. Y recuerdo a mi hijo, recuerdo a mi marido, recuerdo a mi hermana.

Recuerdo mucho a los que se fueron, soy muy nostalgiosa”, mencionó Legrand.

Además, indicó: “Nunca me puse un jean, no me gusta, ni zapatillas. No es para mí ni para mi cuerpo“.

En relación a la posibilidad de escribir una autobiografía, señaló: “Creo que el que escribe un libro sobre su vida, se muere enseguida… No sé, quizás algún día lo haga”.

Durante la entrevista, Legrand destacó su desagrado por la mala educación y la conducta despótica al expresar: “No va conmigo la mala educación ni la violencia“.

“No me gusta la gente despótica, me gusta la gente agradable, con buenos modales, la gente educada“, concluyó.