Minutos antes del comienzo de la final de La Champions League entre París Saint-Germain e Inter, el estadio Allianz Arena de Múnich vibró con un show musical, de alto calibre, con la banda de rock Linkin Park, quienes tocarán el próximo 31 de octubre, en Buenos Aires, en el Parque de la Ciudad. El conjunto oriundo de California, Estados Unidos, tocó, durante alrededor de 10 minutos, un repertorio corto con sus clásicos y mantuvo cautivo a los más de 75 mil espectadores.

En las redes, los fanáticos del grupo se mostraron orgullosos de ver a su conjunto favorito arriba del escenario, antes del espectáculo deportivo tan popular. La banda tocó sus éxitos “The Emptiness Machine”, “In The End”, “Numb”, “Up From The Bottom” y ‘Heavy Is The Crown” para el deleite de los presentes en Múnich.

Tras el breve espectáculo, llegó el momento del ingreso de la Orejona, como se llama el célebre trofeo que levantará el campeón de la UEFA Champions League; los encargados de transportar la copa, al centro del campo, fueron los argentinos Javier Pastore (exjugador de PSG) y Javier Zanetti, vicepresidente actual del Inter; de fondo, sonaba la canción “Seven Nation Army” de The White Stripes, interpretada por el actor, modelo y violinista David Garrett.

Zanetti, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del fútbol, tuvo una carrera legendaria con el Inter de Milán, club al que se incorporó en 1995. Nacido en Buenos Aires, el Pupi llegó al equipo italiano procedente del Banfield, un movimiento que marcaría el inicio de una relación histórica con el Neroazzurri.

Durante sus 19 años en el Inter, elPupise convirtió en un símbolo de compromiso, liderazgo y profesionalismo: jugó un total de858 partidos oficiales, un récord en la historia del club y ostenta, también, el récord de más apariciones como capitán. En su etapa interista, Zanetti ganó múltiples títulos, incluidos: 5 Serie A (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10); 4 Copas de Italia (2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11); 4 Supercopas de Italia, 1 Liga de Campeones de la UEFA (2009-10) y 1 Mundial de Clubes de la FIFA (2010).

Pastore, mediocampista argentino oriundo de Córdoba, vivió una de las etapas más importantes de su carrera en elPSG, club al que llegó en 2011 como uno de los fichajes estrella tras la adquisición del equipo por Qatar Sports Investments. Procedente del Palermo de Italia, su incorporación marcó el inicio de una era de ambición y grandes inversiones en el París Saint Germain.

