"Muchachos, la película de la gente" llega este domingo al streaming

"Muchachos, la película de la gente", el documental que retrata el recorrido de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo Qatar 22 y el estallido de algarabía popular frente al triunfo de "la Scaloneta", desembarcará este domingo 11 de febrero en las plataformas de streaming Disney+ y Star+ luego de su exitoso paso por las salas locales, donde a un mes de su estreno superó el millón de espectadores.

En vísperas de su lanzamiento en cines el pasado 7 de diciembre, Guillermo Francella, que puso su voz para narrar la película, comentó a Télam que la producción dirigida por Jesús Braceras y basada en un cuento del escritor Hernán Casciari "es todo un texto de calle que genera mucha emoción".

Braceras -que también realizó las series "Monzón" y "Barrabrava"- fue el encargado de dar forma al corpus de videos inéditos proporcionados por la FIFA y de imágenes producidas tanto por argentinas y argentinos anónimos como por influencers locales que tuvieron el privilegio de vivir de primera mano el Mundial, como Morena Beltrán, Momo, Alfre Montes de Oca y Nico Occhiato, entre otros.

"Me emocionó mucho cuando me llamaron, porque querían una voz identificable y, además, futbolera. Me gustaron mucho el cuento y la idea, y de verdad que está buenísima la historia", agregó en esa oportunidad Francella sobre la convocatoria de las cabezas detrás del filme para contar con él como narrador de esta trama repleta de lágrimas de sufrimiento y alegría, de expectativas, mística, promesas y festejos a lo grande.

"Son testimonios de la gente, que autorizó que se publiquen los videos que mandaban de las reacciones en los penales, los goles, los empates, las derrotas y la algarabía", dijo el intérprete sobre ese collage que "refleja en su totalidad" el clima unívoco de pasión futbolera que envolvió no sólo al país entero sino que llegó a replicarse en otras latitudes del mundo, desde Bangladesh a Londres y Beijing.

"Muchachos…" se convirtió en la película nacional más vista en cines del 2023, seguida por "La extorsión", el thriller protagonizado por Francella, que cosechó poco más de 600.000 entradas; y se sumó al selecto grupo de filmes en cruzar la barrera del millón de tickets vendidos junto a "Argentina, 1985", de Santiago Mitre y "Relatos salvajes", de Damián Szifrón, la más vista en la historia.

Además, el documental superó por medio millón de espectadores a "Elijo creer", la producción oficial de la AFA sobre la misma gesta mundialista, que llegó a las salas el mismo día. (Télam)