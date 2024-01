Paul Thomas Anderson dirigirá por primera vez a Leonardo DiCaprio en un nuevo proyecto

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson colaborará por primera vez con Leonardo DiCaprio en un próximo proyecto bajo el ala de Warner Bros. Discovery que también contará con interpretaciones de Sean Penn y Regina Hall, y que, según trascendió, será el filme "más comercial" en la trayectoria del director de "Petróleo sangriento" y "El hilo fantasma".

De acuerdo a la información revelada por el sitio especializado Deadline, Anderson, que en 2021 estrenó la cálida comedia dramática y romántica "Licorice Pizza", ocupará el rol de guionista, director y productor del filme, que no tiene título todavía y del que sólo se sabe que estará ambientado en la actualidad y que dará inicio a su etapa de preproducción este 21 de enero.

Con esta película, el realizador de otras reconocidas películas como "Juegos de placer" (1997) y "The Master" (2012) volverá a reunirse con los ejecutivos Michael De Luca y Pam Abdy, con quienes había trabajado para "Licorice Pizza" con los estudios MGM, y que ahora son el dúo de CEOs a cargo de Warner Bros. Picture Group.

En ese sentido, Anderson no es el único director que figura entre los planes de la recientemente reconvertida Warner -tras la fusión con Discovery en 2022 para dar lugar a un nuevo conglomerado-, que también se asoció con Tom Cruise para el desarrollo de futuros filmes y está en conversaciones con Christopher Nolan para que regrese a la tradicional casa tras su problemática partida luego del estreno de "Tenet" (2020).

"Nuestra visión, desde el día uno, fue la de reconstruir este icónico estudio a la altura de sus días de gloria. De hecho, cuando nos sentamos con (el presidente) David Zaslav para hablar sobre sumarnos al equipo, nos dijo 'estamos en una misión para recuperar a Warner, y tenemos los mejores recursos, historias y talento en el negocio", explicaron De Luca y Abdy en un comunicado conjunto sobre la dirección a la que apuntarán los estudios de cara al futuro. (Télam)