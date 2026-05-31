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Paulo Londra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y acaba de dar un nuevo paso en su expansión internacional; el cantante argentino completó una exitosa serie de presentaciones en Estados Unidos, donde logró reunir multitudes y confirmar el enorme alcance de su música.

La gira marcó el debut formal del referente urbano en territorio estadounidense y tuvo paradas en New York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles, ciudades donde el público respondió masivamente a cada presentación.

El puntapié inicial de esta etapa llegó el pasado 21 de mayo en New York, una presentación que sirvió como puerta de entrada para un recorrido que terminaría consolidando su conexión con el público norteamericano.

Festivales internacionales y el próximo desafío en Latinoamérica para Paulo Londra

Dentro del recorrido estadounidense, también hubo lugar para dos de los festivales más reconocidos del circuito: en Chicago, participó del “festival Sueños”, compartiendo cartel con nombres destacados como Fuerza Regida, Yandel, J Balvin, Kali Uchis, Danny Ocean y Manuel Turizo.

Luego, llegó el turno del “BottleRock” en Napa Valley, donde representó al género urbano latino en una programación integrada por artistas de enorme peso internacional, como: Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde, Ludacris y Backstreet Boys; aás tarde, el artista pasó por Miami antes de ponerle el broche final a su gira estadounidense con un show agotado en Los Ángeles.

El lazo de Paulo con Estados Unidos también se construyó a partir de colaboraciones que ampliaron su alcance global; a lo largo de los últimos años, trabajó junto a figuras, como: Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G y A Boogie Wit da Hoodie, alianzas musicales que fortalecieron su presencia dentro de la escena internacional.

Ahora, el cantante continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en México, donde visitará Puebla, Mérida y Monterrey, además de formar parte del festival “Dale Mixx” como headliner, compartiendo line up con artistas como Ozuna, Arcángel y Yandel.

El tour también incluirá reencuentros con el público de Colombia, Chile y Perú; entre esas paradas, se destaca un paso importante: su debut en el Estadio Nacional, una nueva meta dentro de un camino que sigue expandiéndose.

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