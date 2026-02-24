Danelik se convirtió en una de las protagonistas del inicio de Gran Hermano Generación Dorada. La influencer trans oriunda de Tucumán ingresó a la casa más famosa del país con una comunidad digital consolidada y el objetivo de impulsar su carrera musical a partir de la exposición que le brinda el reality.

Con más de 5 millones de seguidores en TikTok (@danelik.star) y cerca de un millón en Instagram (@danelikstar), Danelik llegó al programa como una de las participantes con mayor caudal de apoyo en redes sociales, un factor que puede incidir en el desarrollo del juego.

Danelik comenzó siendo la influencer femenina más seguida del norte, con 4,5 millones de seguidores en la red TikTok y suma una cantidad de 7milllones en todas sus redes, es de Tucumán y es reconocida por ser súper auténtica y talentosa!

El ingreso de Danelik a Gran Hermano Generación Dorada

La joven hizo su presentación durante la gala de apertura y dejó en claro cuál es su meta. “Vivo de las redes hace cinco años”, expresó frente a las cámaras, y aseguró que quiere ganar el certamen. Además, confirmó que busca consolidarse como cantante y utilizar la visibilidad del ciclo como trampolín artístico.

El momento de tensión y su fuerte historia personal

En la primera cena dentro de la casa, Danelik protagonizó un momento de tensión cuando compartió un aspecto central de su identidad. “Me llamo Danelik, soy de Tucumán, soy trans”, afirmó ante sus compañeros. La reacción sorpresiva de otra participante generó incomodidad en la mesa, pero el resto del grupo intervino y respaldó a la influencer para que continuara con su relato.

Lejos de esquivar el tema, Danelik profundizó en su historia personal. Contó que creció en un contexto humilde, con sus padres separados, y que asumió desde muy joven el cuidado de su hermana menor. Explicó que las redes sociales modificaron su realidad económica y le permitieron proyectar un futuro diferente.

“Vengo de una familia muy humilde, tengo a mis papás separados. Desde muy chica se separaron, entonces me tocó a mí tener la responsabilidad de mi hermanita”, relató. Contó que comenzó a trabajar a los 12 años para aportar dinero: “Vendía ropa en feria americana que no utilizaba. Después con una amiga comenzamos a hacer cosas dulces, vendíamos comida, todo lo que podíamos vender para hacer dinero, lo hacía”.

Danelik aclaró que no atravesó una situación de hambre, pero sí sintió que aspiraba a más. “No es que pasábamos hambre ni nada, pero yo tenía otras aspiraciones. Yo quería más, siempre quería más”, afirmó. Y agregó: “Siento que la vida me puso donde estoy hoy y agradezco eso”.

La influencer también destacó el vínculo con su hermana menor, que está por cumplir 18 años. “Siento que me hice responsable de mi hermanita de muy chiquita. La cuidé hasta el día de hoy y trato de cuidarla como mi hija”, sostuvo. Además, explicó que gracias a su trabajo en redes sociales logró mejorar la situación familiar: “Hoy pude terminar mi casa, vivíamos en una casa que se nos llovía todo. Hoy vivimos bien. Lo logré”.

En uno de los pasajes más personales, expresó su deseo de recomponer el vínculo entre sus padres. “Mi plan a futuro es comprarme una casa, pero no para regalarle a mi mamá ni a mi papá, sino una casa para que podamos vivir todos en familia”, dijo. Y añadió: “Siento que necesito que, aunque ellos dos si me están escuchando, se unan un poco más”.

De Tucumán al prime time nacional

El perfil de Danelik combina exposición digital, construcción de comunidad y manejo de cámara. Esa experiencia puede resultar decisiva en Gran Hermano Generación Dorada, donde la estrategia, la narrativa personal y el vínculo con el público definen el rumbo de cada participante.

Antes de su ingreso, su nombre ya circulaba en redes por un conflicto público con el ex participante Federico “Manzana” Farías. Usuarios difundieron un video en el que se registraron expresiones que generaron repudio. Ahora, ambos comparten el mismo espacio televisivo, lo que suma expectativa sobre la convivencia.

El vínculo de Danelik con Río Gallegos

Más allá de su presente en el reality, Danelik mantiene un lazo con Río Gallegos que marcó su vida personal. La influencer fue pareja de Valentín “Valen” Farias, joven creador de contenido oriundo de la capital de Santa Cruz.

Farias falleció en marzo de 2024 en Tucumán. La noticia conmocionó a la comunidad digital y a la ciudad de Río Gallegos, donde el joven contaba con una fuerte base de seguidores. Su familia impulsó una campaña solidaria para trasladar sus restos a Santa Cruz y recibió el acompañamiento de vecinos y usuarios de todo el país.

Tras conocerse el fallecimiento, Danelik expresó públicamente su dolor en redes sociales y pidió respeto para la familia. Gastón Farías, padre de Valen, por su parte, días después del fallecimiento, informó que la Justicia abrió una causa en la Fiscalía de Homicidios N°2 de San Miguel de Tucumán y solicitó prudencia mientras avanzaba la investigación. “Le pediría a la influencer que ya todos conocen y no es necesario mencionar su nombre, la cual fue pareja de mi hijo, se abstenga de comentarios respecto de Valen, ya que de alguna manera fue una de las personas que lo perjudicó enormemente”, expresó entonces.

Danelik, entre el juego y la exposición

Hoy, Danelik enfrenta un nuevo desafío en Gran Hermano Generación Dorada. Su historia personal, su identidad y su ambición artística forman parte de la narrativa que ya comenzó a construir dentro de la casa.

Con una comunidad digital masiva, un pasado que la conecta con Río Gallegos y una estrategia enfocada en la música, Danelik busca transformar la experiencia televisiva en una plataforma de crecimiento. El desarrollo del juego y la respuesta del público determinarán si logra convertir esa visibilidad en el impulso definitivo para su carrera.