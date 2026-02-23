El nuevo ciclo de Gran Hermano, el cual fue denominado “Generación Dorada”, llegará a la pantalla de Telefe este lunes 23 de febrero, a las 22:15 hs, con una playa artificial, desafíos inesperados y una convivencia que arranca a puro vértigo, mezclando figuras como, probablemente, Andrea del Boca y Brian Sarmiento.

A 25 años del desembarco del formato en la Argentina, el reality volverá con esta edición, conducida por Santiago del Moro, la cual promete cambios estructurales, un ingreso dividido en dos noches y una mezcla explosiva de participantes famosos y desconocidos.

En esta oportunidad, los concursantes no ingresarán todos juntos: el lunes 23, entrará el primer grupo (28 participantes) y, el martes 24, se completará el plantel definitivo (los 8 jugadores restantes); la estrategia busca extender la expectativa durante 48 horas consecutivas y potenciar el impacto en televisión y plataformas digitales.

Por otro lado, la primera gala de nominación está prevista para el miércoles 25, apenas dos días después del estreno; con esta decisión, la producción elimina el clásico “período de luna de miel” que solía tener la convivencia y obliga a los jugadores a pensar estrategias desde el minuto uno.

Con respecto a quiénes ingresarán a la casa más famosa del país, comenzaron a circular imágenes con los posibles participantes que formarían parte de esta edición; entre ellos, nombres con historia en el reality, actores, influencers y personalidades del espectáculo, como: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia (recordado por su paso por la edición 2006 y su pelea con Jorge Rial), Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez (GH 2011), La Pincoya —finalista de GH Chile—, Lolo Poggio, Juan Caruso (actor de La Sociedad de la Nieve, conocido en redes como Juanicar), Yanina Zilli y otros perfiles que combinan experiencia mediática y exposición previa.

Sin embargo, desde la producción remarcan que no se trata de una versión VIP ni de “La casa de los famosos”; así lo dejó en claro el conductor, Santiago del Moro, quien le dio una nota a Infama (América TV) y buscó marcar diferencias. “Va a haber famosos, pero no es GH Famosos, ni GH VIP”, explicó; según comentó, en el marco de los 25 años del programa, se habilitó, por primera vez, que Gran Hermano tenga la potestad de invitar figuras públicas a realizar el casting, pero destacó que, la popularidad, no será el eje central del juego; el conductor insistió en que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo, verdaderamente importante, es tener ganas de jugar; también, reconoció que hay muchos nombres dando vueltas, pero evitó confirmar la presencia de alguno en particular.

En la antesala del estreno, Del Moro protagonizó un intercambio distendido con Marcela Tauro que, rápidamente, se viralizó; entre risas, el conductor deslizó que a él le encantaría verla dentro de la casa, aunque bromeó con que el principal obstáculo sería “el baño y el peluquero”. Tauro, por su parte, no descartó nada y dejó picando la posibilidad; cuando le preguntó si Andrea del Boca estaría en la casa, Santiago respondió con cautela, y, jugó al misterio: reconoció que hay muchos nombres barajados, pero no confirmó ninguno.

Además, confesó que está concentrado y enfocado en el debut, aunque admitió que duerme mal por la ansiedad previa al estreno; por otra parte, la vivienda sufrió una transformación integral: la clásica pileta fue reemplazada por una playa artificial, lo que cambiará, por completo, la dinámica del espacio exterior; en el jardín, además, se incorporará una estructura llamada “La Puerta Roja”, que será clave para desafíos, giros inesperados o posibles ingresos sorpresa; también, se implementará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles, aún, no fueron revelados.

El programa se emitirá de lunes a jueves, a las 22:15 hs, por Telefe; el seguimiento en vivo las 24 horas estará disponible a través de DGO y en Max; a su vez, habrá transmisiones especiales en YouTube y Twitch con reacciones en tiempo real, ampliando la experiencia digital y el alcance en redes sociales.

Leé más notas de La Opinión Austral