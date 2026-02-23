El músico británico, Robbie Williams, confirmó su regreso al país para realizar una presentación en el “Movistar Arena” el lunes 1 de octubre; el evento sucede tras una ausencia de 20 años en los escenarios locales.

Cuándo salen a la venta las entradas para el show de Robbie Williams

Los tickets para el concierto del cantante británico estarán disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena; el cronograma de comercialización establece una etapa inicial de preventa exclusiva este martes 24 de febrero, a las 12 horas, para los usuarios de American Express Platinum; la venta general de las ubicaciones iniciará este jueves 26 de febrero en el mismo horario del mediodía.

En 2006, fue la última vez que Williams pisó suelo argentino; en aquella oportunidad, el músico actuó en el estadio de River Plate durante su gira mundial.

Detalles del nuevo álbum Britpop y la gira mundial

La actual gira de la estrella pop comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo; el recorrido inicial convocó a más de 250.000 personas en el Reino Unido y alcanzó un total de 1.2 millones de espectadores en todo el tour; el itinerario europeo finalizó el 2 de octubre en Atenas.

El cronograma de conciertos reinicia el 5 de junio en Alemania; tras recorrer diversas ciudades de Europa, el artista desembarcará en Latinoamérica para presentar su decimotercer álbum de estudio; ee disco, titulado “Britpop”, salió al mercado el pasado 16 de enero.

El lanzamiento original estaba previsto para octubre, pero el cantante postergó la fecha; esta decisión evitó la superposición con el estreno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. El nuevo material discográfico incluye canciones como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”.

Con este trabajo, el solista alcanzó su álbum número 16 en el primer puesto del ranking del Reino Unido; este logro estableció un nuevo récord histórico en ese territorio. Williams ya poseía la marca como el solista con mayor cantidad de discos en la cima de las listas británicas.

