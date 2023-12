Reponen en el Cervantes "Lorena", obra interpretada por Payuca del ciclo trans El Hotel es un Cuerpo

La actriz trans Payuca es la intérprete de "Lorena", obra del ciclo teatral "El hotel es un cuerpo", que se repone en el Teatro Nacional Cervantes a partir del domingo 10 de diciembre y que propone monólogos inspirados en el libro "Reunión: Cuatro Legendarias en el Hotel Gondolín", testimonio y memoria del mundo travesti trans en la ciudad de Buenos Aires.

Esta ficción escrita por Felicitas Kamien y Federico Liss, dirigida por Kamien y que toma elementos del libro pero no sigue ninguna historia particular, indaga el enamoramiento, un tema "tabú" del universo trans.

"Esto del temor a enamorarse, que es lo que atraviesa Lorena, en el mundo de las personas trans es prácticamente un tema tabú; es un poco: 'No te podés enamorar, no podés caer en eso', donde pareciera que enamorarse está prohibido", contó Payuca en charla con Télam con motivo del estreno de la obra en julio pasado.

Luego de su primera temporada en la sala Luisa Vehil del Cervantes, donde ahora se podrá ver en cinco funciones exclusivas (domingo 10, jueves 14, viernes 15, sábado 16, y domingo 17). "Lorena" pasó también por Espacio Callejón.

"Pareciera ser -agrega Payuca- que enamorarse es pisar el palito, porque sabés que en la mayoría de los casos a la persona de la que te enamorás le va a costar agarrarte de la mano en la calle, le va a costar ir a cenar a un restaurante con vos, es como que está mal visto y que van a decir: 'Ay, mirá, sale con una travesti, sale con una trans', entonces la persona que forma una pareja con una persona trans tiene que tener unos huevos (con perdón de la palabra) gigantes, y lo digo lamentablemente", señala la actriz que fue protagonista de "Siglo de Oro Trans", de Gonzalo Demaría y con dirección de Pablo Maritano que estuvo en el Teatro San Martín y el De la Ribera y fue parte también del elenco de "Julio César" de José María Muscari encabezado por Moria Casán.

"Lorena" relata una tarde furiosa de ella en el Hotel Gondolin, luego de una ruptura sentimental y aprovecha ese lapso exaltado para relatar los pormenores de ese amor que finalizó con acontecimientos extraños. (Télam)