Russell Crowe rechazó el papel de Aragorn para El Señor de los Anillos El mundo del cine está lleno de decisiones que, en retrospectiva, parecen difíciles de entender.

Una de estas decisiones es la que tomó Russell Crowe, quien rechazó interpretar al icónico personaje de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos. Esta elección no solo impactó su carrera, sino que también hizo lo propio en la de Viggo Mortensen, quien finalmente interpretó al personaje en esta película que, hoy, es historia del cine.

La importancia del personaje de Aragorn

El papel de Aragorn es uno de los más cruciales en El Señor de los Anillos. Introducido como un misterioso guardabosques, Aragorn se revela como el heredero al trono de Gondor y juega un papel central en la lucha contra Sauron. La elección del actor para este papel era fundamental para el éxito de la trilogía. Aunque al principio el papel se le ofreció a Russel Crowe, finalmente Viggo Mortensen fue el seleccionado y su actuación se convirtió en una de las más emblemáticas de la saga.

El rechazo de Crowe permitió que Mortensen tomase el papel, y su interpretación fue aclamada tanto por críticos como por fans. La participación de Mortensen ayudó a cimentar su carrera en Hollywood, abriéndole las puertas a una variedad de roles interesantes en películas de directores reconocidos como David Cronenberg.

El Señor de los Anillos en nuestra cultura

El momento decisivo

Y es que en una entrevista con Howard Stern en 2019, Russell Crowe reveló que rechazó una oferta lucrativa para interpretar a Aragorn en la adaptación cinematográfica de la obra de J.R.R. Tolkien dirigida por Peter Jackson. Según explicó Crowe, la oferta incluía un 10% de las ganancias de la película, lo que podría haber significado un pago de aproximadamente 100 millones de dólares. Sin embargo, Crowe no se sintió cómodo con la propuesta desde el principio.

Crowe mencionó que durante la conversación telefónica con Jackson, sintió que el director no estaba realmente interesado en tenerlo en el proyecto. “No creía que Peter Jackson me quisiera en esa película”, dijo Crowe. “Sentí que estaba siendo forzado a hablar conmigo porque, en ese momento, todos me querían en todo”.

Impacto en la carrera de Crowe

Si bien es interesante especular sobre lo que podría haber sido, la decisión de Crowe de rechazar el papel de Aragorn también tuvo sus beneficios. En lugar de sumergirse en el mundo de la Tierra Media, Crowe se dedicó a proyectos que le valieron un reconocimiento significativo. En el año 2000, protagonizó Gladiator, una película que le otorgó un Oscar al Mejor Actor y que se convirtió en un clásico del cine moderno. A este éxito le siguieron actuaciones destacadas en A Beautiful Mind y Master and Commander, consolidando su estatus como una de las estrellas más importantes de Hollywood.