Se estrena en Madrid "Nuestros actos ocultos", escrita y dirigida por el argentino Lautaro Perotti

El actor, director y dramaturgo argentino Lautaro Perotti está estrenando el próximo martes 16 en Madrid "Nuestros actos ocultos", obra protagonizada por Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín, que es una coproducción de Timbre 4, Mamá Floriana SL y Teatro Español.

La obra estará en cartel del martes 16 al sábado 3 de febrero en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español en el espacio cultural de muestras y espectáculos Matadero.

"Nuestros actos ocultos" es la historia de Azucena (Carmen Machi), que no termina de aceptar su temprana enfermedad, lo que no le impide acudir junto a Patri (Santi Marín), su fiel acompañante, a la llamada de su hija Elena (Macarena García), responsable de un trágico acontecimiento, para huir en un viejo auto por las carreteras perdidas del país.

Lo que comienza como una huida desesperada, con las horas se trasforma en un encuentro profundo entre personas que se necesitan, pero que no se conocen. Y que los llevará a hacer cosas inesperadas en la historia de un reencuentro familiar y de un misterio, todo narrado en clave de "suspense" y "road movie", sin renunciar al humor.

"Es la historia de tres soledades, de tres personas que no pudieron, no supieron o no quisieron construir un entorno, unos vínculos y unas relaciones fuertes. Y las relaciones que sí han podido construir son a base de silencios y omisiones, de cosas no habladas. Son tres personas que están cercanas, pero entre ellas media una distancia inmensa. Su problema es que no tienen la capacidad para pedir ayuda, para acercarse. Son tres personas desesperadas que luchan, cada uno a su manera, por construir un futuro", destacó Perotti en la conferencia de prensa que ofreció en Madrid cuando se anunció la puesta. (Télam)