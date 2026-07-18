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Después de quedarse sin chances de disputar la final, Francia e Inglaterra tendrán una última oportunidad de cerrar con una sonrisa su participación en la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones se enfrentarán este sábado en el encuentro por el tercer puesto, con el objetivo de subir al podio y despedirse del torneo con una victoria.

El duelo se jugará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, desde las 18:00 (hora argentina). El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal, mientras que el uruguayo Leodan González estará a cargo del VAR.

El seleccionado francés llega tras caer por 2-0 frente a España, mientras que Inglaterra quedó eliminada luego de perder 2-1 ante la Argentina en una de las semifinales más emocionantes del certamen.

Cuándo juegan Francia e Inglaterra y cómo ver el partido en vivo

El compromiso por el tercer lugar del Mundial se disputará este sábado 18 de julio, desde las 18:00 de Argentina.

Los hinchas podrán seguir el encuentro en directo mediante:

TV Pública

DSports

Paramount+

El estadio elegido será el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más importantes de esta Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Francia quiere despedirse con una medalla

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps había iniciado el Mundial como uno de los máximos favoritos al título, pero volvió a encontrarse con España, que lo derrotó por 2-0 en semifinales y frustró la posibilidad de alcanzar una tercera final consecutiva.

Pese a la decepción, el conjunto francés intentará cerrar el campeonato en el podio y darle un buen final al ciclo de Deschamps, quien dejará su cargo una vez finalizado el torneo.

Además, el partido tendrá un incentivo especial para Kylian Mbappé, quien comparte con Lionel Messi el liderazgo de la tabla de goleadores del Mundial, ambos con ocho conquistas. Un nuevo gol podría permitirle quedarse con la Bota de Oro.

En toda su historia, Francia obtuvo el tercer puesto en Suecia 1958 y México 1986, mientras que finalizó cuarta en España 1982.

Inglaterra busca romper una deuda histórica

Del otro lado estará una selección inglesa que estuvo muy cerca de regresar a una final mundialista.

Los dirigidos por Thomas Tuchel vencieron a Noruega en cuartos de final, pero en semifinales dejaron escapar la ventaja frente a la Selección Argentina. Tras comenzar ganando con un tanto de Anthony Gordon, terminaron perdiendo por los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Ahora intentarán conseguir un tercer puesto que todavía se les niega.

Los ingleses disputaron dos veces anteriormente este encuentro y en ambas oportunidades finalizaron cuartos: Italia 1990 y Rusia 2018.

Pronóstico para Francia vs. Inglaterra

En la previa, los pronósticos ubican a Francia como el equipo con mayores posibilidades de imponerse en los 90 minutos.

El conjunto francés llega con una campaña muy sólida: ganó cinco de sus seis partidos, convirtió 13 goles y apenas recibió tres.

Inglaterra también mostró eficacia ofensiva, con 12 tantos durante el torneo, aunque evidenció mayores dificultades defensivas al recibir el doble de goles que su rival.

Los antecedentes recientes también favorecen a los franceses:

Francia 2-1 Inglaterra (Mundial Qatar 2022).

Francia 3-2 Inglaterra (amistoso 2017).

Francia 1-1 Inglaterra (Eurocopa 2012).

Si bien las estadísticas inclinan la balanza hacia los galos, se espera un encuentro equilibrado entre dos seleccionados repletos de figuras internacionales.

Probables formaciones

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix (o William Saliba si logra recuperarse), Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Ficha del encuentro

Partido: Francia vs. Inglaterra.

Competencia: Mundial de fútbol 2026.

Instancia: Partido por el tercer puesto.

Fecha: Sábado 18 de julio.

Hora: 18:00 (Argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Televisión: TV Pública, DSports y Paramount+.

Un cierre de lujo para dos potencias del fútbol

Aunque el gran objetivo era disputar la final, tanto Francia como Inglaterra buscarán despedirse del Mundial con una victoria que les permita subir al podio y cerrar el certamen con una imagen positiva.

El encuentro reunirá a algunas de las principales estrellas del fútbol internacional, entre ellas Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Declan Rice y Michael Olise, en un duelo que promete intensidad antes de la gran definición entre Argentina y España por el título del Mundial 2026.