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Francia e Inglaterra volverán a salir a la cancha este sábado para disputar el partido por el tercer puesto del Mundial de fútbol 2026, un encuentro que servirá para cerrar su participación en la Copa del Mundo con una medalla de bronce tras quedarse a las puertas de la gran final.

El compromiso se jugará desde las 18:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la asistencia del uruguayo Leodan González en el VAR.

Ambos seleccionados llegan golpeados por sus respectivas derrotas en semifinales. Francia cayó por 2-0 frente a España, mientras que Inglaterra sufrió una remontada de la Selección Argentina, que se impuso 2-1 para avanzar a la definición del campeonato.

Francia busca cerrar el ciclo de Didier Deschamps con una victoria

El conjunto francés comenzó el Mundial como uno de los grandes candidatos al título, pero volvió a cruzarse con España, que lo eliminó por 2-0 en semifinales y le impidió disputar una tercera final mundialista consecutiva tras el título de Rusia 2018 y el subcampeonato de Qatar 2022.

Ahora, el equipo dirigido por Didier Deschamps, quien dirigirá su último partido al frente de la selección, intentará despedirse con una victoria y sumar una nueva medalla para su rica historia.

Además, todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, que comparte el liderazgo de la tabla de goleadores del Mundial junto a Lionel Messi, ambos con ocho tantos. El delantero francés buscará convertir para quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Francia disputará el cuarto partido por el tercer puesto de su historia. Logró el bronce en Suecia 1958 y México 1986, mientras que terminó cuarto en España 1982.

Inglaterra quiere despedirse del Mundial con una alegría

Los dirigidos por Thomas Tuchel estuvieron muy cerca de regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

Después de eliminar a Noruega en cuartos de final, los ingleses comenzaron ganando la semifinal frente a la Argentina gracias a un gol de Anthony Gordon, pero el conjunto de Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sellando el 2-1 definitivo.

Ahora, los Tres Leones buscarán conseguir por primera vez el tercer puesto en una Copa del Mundo.

Hasta el momento disputaron dos encuentros por el bronce y perdieron ambos: en Italia 1990 y Rusia 2018.

Pronóstico de Francia vs. Inglaterra

En la previa, Francia aparece como la favorita para quedarse con el tercer puesto.

Las estadísticas respaldan al conjunto de Didier Deschamps, que ganó cinco de sus seis partidos, convirtió 13 goles y apenas recibió tres durante todo el Mundial.

Inglaterra también mostró una gran capacidad ofensiva, con 12 tantos en seis encuentros, aunque sufrió más en defensa, donde recibió seis goles.

Los antecedentes recientes también favorecen a Francia.

Los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones fueron:

Mundial Qatar 2022: Francia 2-1 Inglaterra.

Amistoso 2017: Francia 3-2 Inglaterra.

Eurocopa 2012: Francia 1-1 Inglaterra.

Todo indica que será un partido parejo, aunque el rendimiento mostrado por los franceses durante el torneo les otorga una leve ventaja.

Un duelo con figuras y una medalla en juego

Aunque ninguno de los dos equipos logró el objetivo de disputar la final, el encuentro promete un gran espectáculo por la calidad de los futbolistas que estarán en el campo de juego.

Francia intentará cerrar de la mejor manera el ciclo de Deschamps y sumar un nuevo podio mundialista, mientras que Inglaterra buscará dejar atrás el dolor de la eliminación ante Argentina y conseguir un tercer puesto que sería histórico para la actual generación.

Con Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Declan Rice y varias de las principales figuras del fútbol europeo, el partido por el bronce se presenta como uno de los últimos grandes atractivos antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Posibles formaciones de Francia e Inglaterra

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix (o William Saliba si logra recuperarse), Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Los datos del partido

Partido: Francia vs. Inglaterra.

Instancia: Tercer puesto del Mundial de fútbol 2026.

Fecha: Sábado 18 de julio.

Hora: 18:00 (Argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodan González (Uruguay).

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio desde las 18:00 (hora argentina).

La transmisión en vivo estará disponible por:

TV Pública

DSports

Paramount+

El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

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