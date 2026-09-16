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Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina en el país el próximo martes 6 de octubre de 2026, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en el estadio Monumental. El encuentro será el cierre de una serie de amistosos que el seleccionado disputará durante la próxima fecha FIFA y estará rodeado de una expectativa especial por la despedida del capitán.

La noticia fue confirmada el martes por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien anunció que Messi tendrá la despedida que la dirigencia pretende ofrecerle ante los hinchas argentinos.

Mientras crece la expectativa por la última presentación del rosarino con la camiseta argentina en territorio nacional, uno de los principales interrogantes pasa por las entradas: cuándo saldrán a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarán.

Cuándo salen a la venta las entradas para Argentina vs. Benín

La fecha oficial del expendio todavía no fue comunicada por la AFA. Sin embargo, las estimaciones conocidas hasta el momento ubican la venta entre siete y diez días antes del partido, por lo que las localidades podrían comenzar a ofrecerse hacia fines de septiembre.

El encuentro será el 6 de octubre, de modo que el período estimado para la comercialización se concentraría en los últimos días de septiembre y los primeros de octubre.

Por ahora, la fecha de venta es una referencia extraoficial y resta que la AFA publique el anuncio correspondiente con el día y horario exactos, las condiciones de compra y la cantidad de localidades disponibles por persona.

Dónde comprar las entradas para el último partido de Messi

La plataforma que se utilizaría para adquirir las entradas es Deportick, el sitio empleado habitualmente para gestionar los tickets de los partidos de la Selección Argentina que se disputan en el país.

Los hinchas que quieran intentar conseguir una localidad deberán tener una cuenta creada previamente. El registro requiere completar los datos personales solicitados por la plataforma, entre ellos DNI, nombre completo y correo electrónico.

Una vez realizado el registro, será necesario validar la cuenta y comprobar que pueda utilizarse correctamente antes de la apertura del expendio.

Cuando la venta sea habilitada, los usuarios deberán ingresar a Deportick con anticipación para incorporarse a la fila virtual. La disponibilidad dependerá de la cantidad de localidades liberadas y de la demanda que genere el encuentro.

Cuánto podrían costar las entradas para ver a Messi

Los precios oficiales de las entradas para Argentina-Benín todavía no fueron informados. Por ese motivo, no existe hasta el momento un valor confirmado para cada sector del Monumental.

Como referencia, los últimos precios registrados para partidos de la Selección Argentina en el estadio de River se ubicaron entre $90.000 y $480.000, según la ubicación.

Los valores de referencia fueron:

Popular General (Sívori y Centenario bajas/altas): desde $90.000.

desde $90.000. Sívori y Centenario Alta / Media: entre $158.000 y $320.000.

entre $158.000 y $320.000. San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.

alrededor de $260.000. San Martín y Belgrano Baja / Media: entre $450.000 y $480.000.

Estos montos corresponden a anteriores partidos y no representan los precios definitivos para la despedida de Messi. La AFA deberá informar los valores oficiales cuando anuncie la venta.

Cómo registrarse en Deportick para intentar conseguir una entrada

Para quienes todavía no tienen una cuenta, el primer paso será ingresar a Deportick y completar el registro con los datos personales requeridos.

Después de crear el usuario, habrá que validar la cuenta y verificar que los datos estén correctamente cargados. La recomendación es realizar este procedimiento antes de que se anuncie la apertura de la venta, para evitar demoras cuando se habilite la fila virtual.

El día del expendio, los hinchas deberán conectarse minutos antes del horario establecido. La plataforma habilitará una fila virtual y, una vez que llegue el turno del usuario, se podrá avanzar con el proceso de compra si todavía quedan localidades disponibles.

Chiqui Tapia confirmó la despedida de Messi

La confirmación de la despedida llegó a través de un mensaje de Claudio Tapia difundido en las redes sociales de la Selección Argentina.

El presidente de la AFA explicó que la decisión fue tomada luego de una conversación con Lionel Scaloni y que Messi recibió la invitación para tener una despedida ante el público argentino. “A todos los hinchas de la Selección argentina, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo”.

Tapia continuó con el anuncio y precisó el objetivo de la convocatoria: “Al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi. Para que pueda tener la despedida que realmente se merece: el día 6 de octubre, acá, en la Argentina”.

Además, el titular de la AFA reveló que también fueron invitados los campeones del mundo que compartieron plantel con Messi en Qatar 2022: “A su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitamos a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar. Para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”.

De esta manera, el partido ante Benín tendrá un componente adicional al estrictamente deportivo: será la oportunidad para que Messi se despida oficialmente de los hinchas argentinos en el país.

El calendario de amistosos de la Selección Argentina

El partido contra Benín será el último de una serie de tres amistosos que la Selección disputará en territorio argentino durante la próxima fecha FIFA.

El calendario contempla:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.

El encuentro del 6 de octubre será, por lo tanto, el cierre de la agenda prevista y tendrá como escenario nuevamente al Monumental.

Todo lo que hay que saber sobre las entradas para Argentina-Benín

Por el momento, los datos principales que deben tener en cuenta los hinchas son:

Partido: Argentina vs. Benín.

Argentina vs. Benín. Fecha: martes 6 de octubre de 2026.

martes 6 de octubre de 2026. Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Monumental, Buenos Aires. Motivo: despedida oficial de Lionel Messi ante el público argentino.

despedida oficial de Lionel Messi ante el público argentino. Venta estimada: fines de septiembre, entre siete y diez días antes del encuentro.

fines de septiembre, entre siete y diez días antes del encuentro. Plataforma: Deportick.

Deportick. Precios: todavía no fueron confirmados.

todavía no fueron confirmados. Valores de referencia anteriores: entre $90.000 y $480.000, según la ubicación.

entre $90.000 y $480.000, según la ubicación. Requisito: contar con una cuenta registrada y validada en Deportick para acceder a la fila virtual.

La expectativa estará puesta ahora en el anuncio oficial de la AFA. Con el partido ya confirmado y la plataforma de venta prácticamente definida, la fecha exacta del expendio y el precio de cada ubicación son los dos datos que todavía faltan para que comience la carrera por una entrada para la despedida de Messi en la Argentina.