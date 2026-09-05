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Carlos Salvador Bilardo volvió a reunirse con cuatro de los futbolistas que dirigió durante la histórica conquista de la Selección Argentina en México 1986. Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Carlos “Chino” Tapia y Ricardo “Gringo” Giusti compartieron una tarde con el entrenador y dejaron registrada la reunión en una fotografía.

La imagen muestra a Bilardo sentado en el centro, acompañado por los cuatro campeones del mundo. Giusti fue quien difundió la postal y la resumió con una frase que sintetizó el significado del encuentro: “Visitando al maestro”.

Ruggeri también compartió la fotografía en sus redes sociales. El exdefensor acompañó la publicación con tres símbolos: un corazón, la bandera argentina y una copa.

Cómo está Carlos Bilardo actualmente

Desde 2017, Bilardo permanece alejado de la vida pública luego de ser diagnosticado con síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que afecta sus capacidades cognitivas. Actualmente reside en su domicilio porteño, acompañado y bajo el cuidado de su familia.

Su entorno familiar, encabezado por su hermano Jorge, explicó que el entrenador mantiene conversaciones muy acotadas. Sin embargo, continúa atento al fútbol y suele seguir por televisión los partidos de la Selección Argentina y las actuaciones de Lionel Messi.

Las apariciones públicas de Bilardo son cada vez más esporádicas, aunque sus exdirigidos mantienen el contacto y continúan visitándolo.

Un vínculo que perdura desde México 1986

Ruggeri, Batista, Tapia y Giusti fueron parte del plantel que Bilardo condujo hasta la consagración en México. Los cuatro ocuparon diferentes roles dentro de aquel equipo que tuvo a Diego Armando Maradona como capitán y máxima figura.

La Selección Argentina disputó siete partidos durante aquel Mundial: ganó seis y empató uno. Después de superar la fase de grupos, eliminó a Uruguay en octavos de final, derrotó a Inglaterra en cuartos y venció a Bélgica en semifinales.

El camino terminó el 29 de junio de 1986, en el estadio Azteca. Argentina derrotó 3-2 a Alemania Federal con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. El tercer tanto llegó después de una asistencia de Maradona para Burruchaga, cuando el encuentro estaba igualado.

Bilardo había asumido la conducción del seleccionado en 1983 y trabajó durante tres años en la construcción del equipo que finalmente levantó la Copa del Mundo.

Las visitas de los campeones del mundo

El encuentro conocido ahora se suma a otras reuniones recientes entre Bilardo y quienes fueron sus dirigidos.

El 16 de marzo de 2026, cuando cumplió 88 años, el entrenador recibió en su casa a familiares, amigos y exfutbolistas. En esa oportunidad estuvieron Ruggeri, Giusti y Jorge Burruchaga, además de Claudia Villafañe.

Meses antes, en octubre de 2025, Ruggeri, Burruchaga, Batista y Giusti también habían visitado al “Doctor” para compartir una charla de fútbol.

Las distintas fotografías difundidas durante estos encuentros permitieron volver a ver al entrenador acompañado por algunos de los futbolistas con los que protagonizó uno de los capítulos más importantes de la historia de la Selección Argentina.

Carlos Bilardo y su legado en la Selección Argentina

La relación entre Bilardo y los campeones de México 1986 trascendió aquella consagración. El entrenador fue una figura determinante en la preparación de un plantel que terminó convirtiéndose en campeón mundial y dejó una huella particular en varias generaciones de futbolistas.

Después de México, Bilardo volvió a dirigir a Argentina en el Mundial de Italia 1990. Allí llevó nuevamente al equipo hasta la final, aunque perdió 1-0 ante Alemania Federal.

Ese partido marcó el cierre de su ciclo al frente del seleccionado. Su última experiencia como director técnico fue en Estudiantes de La Plata, en 2004. Posteriormente ocupó diferentes funciones vinculadas con la planificación y la conducción deportiva, entre ellas la de director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

Antes de llegar al seleccionado, había desarrollado gran parte de su carrera en Estudiantes de La Plata, primero como futbolista y posteriormente como entrenador. Como jugador integró el equipo que obtuvo el Campeonato Metropolitano de 1967, además de las tres Copas Libertadores consecutivas entre 1968 y 1970 y la Copa Intercontinental de 1968.

Como entrenador, condujo al conjunto platense al título del Metropolitano de 1982. Ese recorrido fue el antecedente inmediato de su llegada a la Selección Argentina.

Más de cuatro décadas después de aquella conquista, el vínculo con sus exdirigidos permanece. La nueva fotografía de Bilardo junto a Ruggeri, Batista, Tapia y Giusti volvió a poner en primer plano esa relación y el recuerdo de la generación que convirtió a México 1986 en una de las páginas más importantes del fútbol argentino.