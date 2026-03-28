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El entrenador campeón del mundo realizó una fuerte autocrítica luego del amistoso disputado en La Bombonera y dejó en claro que el funcionamiento estuvo lejos del esperado. Además, remarcó que estos partidos sirven para sacar conclusiones y ajustar detalles a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

Scaloni no dudó y cuestionó el rendimiento del equipo

La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en un amistoso internacional, pero el resultado no conformó al cuerpo técnico. Lionel Scaloni fue contundente en conferencia de prensa y marcó su preocupación por el nivel mostrado.

“El partido no fue bueno, esa es la realidad”, afirmó el entrenador, quien además dejó en claro que el equipo puede rendir mucho mejor. “Tenemos bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, agregó.

El DT no encontró aspectos positivos en el funcionamiento general y sostuvo que el equipo no respondió ni en el primer tiempo ni en el complemento. “No se jugó bien el segundo tiempo, ni el primero. El equipo no estuvo en ningún momento bien. Eso está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir”, remarcó.

Un amistoso con conclusiones a 76 días del Mundial

A poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026, Scaloni explicó que este tipo de encuentros tiene como objetivo principal evaluar variantes y observar futbolistas en distintos contextos.

El entrenador aseguró que no hay preocupación estructural, pero sí aspectos a corregir. “Hay cosas para mejorar y es mejor que pasen ahora. Sirve para ver y probar”, señaló.

También destacó que el cuerpo técnico busca analizar diferentes sistemas y nombres, aunque eso pueda afectar el rendimiento colectivo. “Cuando probamos jugar de otra manera, el funcionamiento se puede resentir tanto en defensa como en ataque”, explicó.

En ese sentido, insistió en que el foco está puesto en llegar de la mejor manera al Mundial: “Todo sirve para lo que viene”.

El impacto de la lesión de Joaquín Panichelli

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia fue cuando Scaloni se refirió a la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó fuera de la temporada.

El entrenador no ocultó el impacto emocional dentro del plantel. “Fue muy triste lo que vivimos. Tendría que haber empezado la conferencia con eso”, expresó.

Además, reconoció que la situación pudo haber influido en el ánimo del grupo. “No sé si influye o no, pero fue muy triste. Los compañeros lo vivieron y es una situación muy fea”, sostuvo.

Scaloni también le envió un mensaje al delantero: “Es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial o la oportunidad de pelearla”.

Messi, las pruebas y el armado del equipo

El amistoso dejó decisiones llamativas, como la suplencia de Lionel Messi. Scaloni explicó que fue una determinación planificada: habló con el capitán para que sumara minutos en el segundo tiempo.

Además, el entrenador confirmó que continuará con la rotación y las pruebas en los próximos compromisos. “La idea es seguir viendo y probando. El martes será similar”, indicó en referencia al próximo amistoso.

También adelantó que el plantel realizará entrenamientos con la Sub 20, en busca de ampliar el análisis del rendimiento individual y colectivo.

Mauritania exigió más de lo esperado

El técnico argentino valoró el desempeño del rival y descartó cualquier tipo de subestimación. “Rivales fáciles no hay”, reiteró.

Scaloni destacó la fortaleza física del conjunto africano y el nivel competitivo de sus futbolistas. “Son equipos muy fuertes, juegan en buenas ligas y cuando se juntan tienen nivel”, explicó.

Incluso reconoció que el rival logró incomodar a la defensa argentina en varios pasajes del partido, lo que obligó a intervenciones del arquero Emiliano Martínez.

Un llamado de atención antes del Mundial

La autocrítica de Scaloni funciona como una advertencia en la recta final hacia el Mundial. El entrenador dejó en claro que el equipo debe recuperar su mejor versión para competir al máximo nivel.

“Este equipo puede jugar mejor”, repitió en varias oportunidades, con la convicción de que todavía hay margen de crecimiento.

Argentina continuará su preparación con nuevos amistosos y entrenamientos, con el objetivo de llegar en plenitud al debut mundialista. El mensaje del entrenador fue claro: el margen de error se achica y el nivel debe elevarse.