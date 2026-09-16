La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene banda sonora y una frase que resume el significado del momento: “Se viene el último tango del 10”. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió este miércoles un video que comenzó a instalar el clima para el último partido del capitán ante el público argentino.

El homenaje será el 6 de octubre de 2026, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires. Será la última presentación de Messi con la camiseta argentina en territorio nacional, en un partido que la AFA prepara como una despedida oficial para uno de los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado.

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El material publicado por Tapia repasa distintas etapas de la trayectoria del rosarino y acompaña las imágenes con una melodía de bandoneón y piano, en una referencia directa al tango y a la idea de cerrar el recorrido del “10” en el lugar donde comenzó todo: la Argentina.

“El último tango tenía que ser en Argentina”

El video comienza con imágenes vinculadas a los primeros años de Messi en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y recorre distintos momentos de su carrera hasta sus últimas apariciones con la Selección Argentina.

La frase elegida para acompañar el homenaje plantea el sentido de la despedida:

“El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa”.

El mensaje se suma a la confirmación realizada un día antes por Tapia, quien había anunciado que Messi fue invitado a disputar el encuentro del 6 de octubre y que el futbolista aceptó regresar para compartir una última noche con los hinchas argentinos.

La elección del Monumental como escenario tampoco es un detalle menor. El estadio de River será el lugar de la despedida y también albergará el amistoso anterior de la serie, frente a Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre.

El mensaje de Chiqui Tapia para confirmar la despedida de Messi

La confirmación oficial había llegado a través de las redes sociales de la AFA. Tapia explicó que la decisión de convocar nuevamente al capitán surgió después de una conversación con Lionel Scaloni.

“A todos los hinchas de la Selección argentina, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo”.

El dirigente puso el foco en el vínculo entre Messi y la camiseta argentina y explicó el motivo del homenaje:

“Al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi. Para que pueda tener la despedida que realmente se merece: el día 6 de octubre, acá, en la Argentina”.

El anuncio también incluyó una particularidad que la AFA pretende sumar a la jornada: la presencia de los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 junto al capitán.

“A su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitamos a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar. Para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”.

De esta manera, la intención de la AFA es que el último partido de Messi en el país tenga también la presencia de los futbolistas que compartieron con él la conquista de la tercera Copa del Mundo para la Argentina.

Messi y una última noche con la camiseta argentina

El encuentro ante Benín será el cierre de la próxima ventana de amistosos de la Selección Argentina en el país. Antes de llegar al Monumental, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá dos compromisos.

El calendario previsto es el siguiente:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.

El duelo frente a Benín tendrá, por lo tanto, un significado diferente al de los otros compromisos. Será la última presentación de Messi con la Selección Argentina frente a los hinchas en el país.

La AFA comenzó a construir ese clima desde las redes sociales, primero con el anuncio de Tapia y luego con el video que recupera imágenes de distintas etapas de la carrera del capitán.

La venta de entradas todavía no tiene fecha oficial

Mientras el video de la AFA comenzó a circular entre los hinchas, todavía quedan por definir cuestiones prácticas para quienes quieran estar presentes en el Monumental.

La fecha y el horario de venta de las entradas aún no fueron confirmados oficialmente. La estimación que circula es que el expendio se habilitaría entre siete y diez días antes del partido, por lo que podría comenzar hacia fines de septiembre.

La plataforma que se utilizaría para gestionar las localidades es Deportick, sitio empleado habitualmente para las entradas de los partidos de la Selección Argentina como local.

Los hinchas deberán contar con un usuario registrado y validado antes de que se habilite la venta. Para crear la cuenta se solicitan datos como DNI, nombre completo y correo electrónico.

Una vez habilitado el expendio, será necesario ingresar con anticipación para acceder a la fila virtual. La AFA todavía debe comunicar también el cupo de entradas por persona y las condiciones definitivas de la comercialización.

Cuánto podrían costar las entradas para la despedida de Messi

Los precios correspondientes al partido contra Benín tampoco fueron oficializados. Como referencia, las últimas localidades para partidos de la Selección Argentina en el Monumental tuvieron valores que oscilaron entre $90.000 y $480.000, de acuerdo con el sector elegido.

El esquema utilizado en anteriores presentaciones contempló:

Popular General, Sívori y Centenario bajas/altas: desde $90.000.

desde $90.000. Sívori y Centenario Alta / Media: entre $158.000 y $320.000.

entre $158.000 y $320.000. San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.

alrededor de $260.000. San Martín y Belgrano Baja / Media: entre $450.000 y $480.000.

Esos montos sirven únicamente como referencia y no corresponden a los precios oficiales del 6 de octubre. Los valores definitivos deberán ser anunciados por la AFA junto con la apertura de la venta.

Un homenaje que empezó antes de la última función

El video difundido por Tapia funciona como el primer adelanto audiovisual de una despedida que la AFA pretende convertir en una jornada especial. Las imágenes recorren desde los primeros pasos de Messi en Newell’s hasta su consagración con la Selección, con el Mundial de Qatar 2022 como uno de los puntos centrales de su trayectoria.

La frase “Se viene el último tango del 10” sintetiza el tono elegido para el homenaje y anticipa una noche en la que el seleccionado volverá a tener a Messi como protagonista frente al público argentino.

El 6 de octubre, ante Benín, el Monumental será el escenario de esa última presentación de Messi con la Selección en Buenos Aires. La fecha ya está definida; ahora la expectativa de los hinchas se concentra en conocer cuándo podrán comprar las entradas y cuánto deberán pagar para presenciar el último tango del “10” en casa.