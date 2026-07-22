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La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo marcó el final de la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. También abrió un período de incertidumbre sobre el futuro del equipo, principalmente por las declaraciones de Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad como entrenador y reconoció que necesita tomarse un tiempo para definir qué hará una vez que finalice su contrato con la AFA.

Mientras la Albiceleste comienza un proceso de renovación generacional tras el cierre de otro ciclo mundialista, el calendario ya tiene marcadas las próximas fechas FIFA y la posibilidad de disputar un nuevo torneo internacional frente a selecciones europeas.

Scaloni sembró dudas sobre su continuidad

Tras la final disputada en el MetLife Stadium, el entrenador sorprendió al admitir que todavía no tiene decidido si continuará al frente del seleccionado argentino después de diciembre de 2026. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo”, expresó en conferencia de prensa.

Además, dejó una frase que alimentó aún más las dudas sobre su futuro. “Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a repetir. Me duele en el alma”, reconoció.

Aunque su vínculo con la AFA continúa vigente hasta fin de año, por el momento no confirmó si encabezará el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Lionel Scaloni podría irse de la Selección.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Más allá de la incertidumbre sobre el entrenador, la actividad del seleccionado no se detendrá. La próxima presentación será durante la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, la primera que se disputará bajo el nuevo calendario aprobado por la FIFA.

Por primera vez, las tradicionales fechas FIFA de septiembre y octubre se unificarán en un único período de 16 días, lo que permitirá a las selecciones disputar hasta cuatro partidos amistosos. Todavía no fueron confirmados los rivales ni las sedes, aunque la Argentina podría volver a presentarse en Estados Unidos, Asia o incluso disputar encuentros en el país.

Posteriormente, la Albiceleste volverá a jugar en noviembre, cuando cerrará el año con otros dos amistosos internacionales.

La Selección Argentina volverá a jugar en septiembre.

Las Eliminatorias para el Mundial 2030 tendrán un formato diferente

El próximo gran objetivo oficial será el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, previstas para septiembre de 2027. Aunque Argentina ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo por ser uno de los países anfitriones, disputará igualmente las Eliminatorias.

En esta oportunidad, el certamen tendrá un formato diferente: al estar clasificados de antemano Argentina, Uruguay y Paraguay, las otras siete selecciones de la Conmebol competirán por tres plazas directas y un repechaje, mientras la Albiceleste utilizará esos partidos para mantenerse en competencia.

El torneo que proyectan Conmebol y UEFA

Además del calendario habitual, la Conmebol trabaja junto con la UEFA en la creación de una nueva competencia internacional de selecciones. La iniciativa buscaría reemplazar a la Finalissima por un torneo con varios participantes de ambos continentes, clasificados de acuerdo con su rendimiento en las Eliminatorias.

Aunque el proyecto todavía no fue oficializado, dirigentes sudamericanos ya confirmaron que las conversaciones están avanzadas y que el objetivo es incorporar un nuevo certamen al calendario internacional antes del Mundial 2030.

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