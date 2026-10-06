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Lionel Messi “anda suelto” por Río Gallegos. Al menos, una versión de tamaño real del astro argentino ya se encuentra frente a Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral, donde los vecinos pueden detenerse, posar junto al campeón del mundo y registrar el momento.

La propuesta llega en una jornada particular para los fanáticos de la Albiceleste: este martes, el seleccionado enfrentará a Benín en el Estadio Monumental, en un encuentro que tendrá como protagonista al rosarino, quien se despedirá de la camiseta argentina.

La réplica fue ubicada en la vereda de Zapiola 35, en pleno centro de la capital santacruceña, y rápidamente se convirtió en una oportunidad para quienes quieran sumarse a la previa. Una pequeña vecina ya pasó por el lugar y quedó retratada junto al ídolo.

El “10” ya tiene su lugar en la previa: la figura de tamaño real está instalada frente a Radio LU12 AM680, en Zapiola 35.

Una postal para compartir

Desde La Opinión Austral invitamos a los vecinos a acercarse durante la jornada, sacarse una foto y compartirla en redes sociales. La consigna es sencilla: buscá a Messi en Zapiola 35, posá junto a él y etiquetá a @laopinionaustral.

La iniciativa acompaña la expectativa que genera el último partido del capitán con la Selección. El encuentro comenzará a las 20 y estará rodeado de homenajes para quien construyó una trayectoria de 21 años con la camiseta celeste y blanca.

Durante ese recorrido, Messi consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia del seleccionado.

Mientras en Buenos Aires se prepara la gran celebración, en la capital santacruceña la previa tiene su propia postal: un Messi de tamaño real espera en la puerta de LU12 para que los hinchas se acerquen, se fotografíen y sean parte de este momento.

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