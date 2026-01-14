Ni Pelota Libre ni Xuper TV, dónde ver Boca vs. Millonarios hoy por la Copa Miguel Ángel Russo: a qué hora juegan el amistoso internacional y cómo verlo en vivo Boca Juniors enfrenta a Millonarios este miércoles en La Bombonera por la Copa Miguel Ángel Russo. El equipo de Claudio Úbeda inicia la pretemporada 2026 con público en el estadio. El partido comienza a las 19 y se transmite en vivo por Disney+ Premium.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca vuelve al ruedo este miércoles 14 de enero en el marco de un amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, que se disputará en una Bombonera con público y llevará el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al histórico entrenador que dejó huella en ambos clubes.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas, será el primer partido de la pretemporada 2026 para el Xeneize y contará con transmisión en vivo por Disney+ Premium.

El primer partido del año para Boca

Luego de varias semanas de trabajos físicos en Boca Predio, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará sumar minutos de fútbol y comenzar a aceitar su funcionamiento de cara al debut oficial en el Torneo Apertura, donde enfrentará a Deportivo Riestra.

Este será el primero de los dos amistosos previstos, ya que el domingo Boca jugará otro partido preparatorio ante Olimpia.

Las bajas y el posible cambio de esquema

Boca no contará con Edinson Cavani, Carlos Palacios, Milton Giménez ni Rodrigo Battaglia, todos al margen por molestias físicas. Ante este panorama, el cuerpo técnico apostaría por un 4-3-3, dejando atrás el 4-4-2 utilizado en el cierre del Torneo Clausura.

Una de las principales novedades sería la titularidad de Ander Herrera en el mediocampo, mientras que Brian Aguirre y Kevin Zenón se disputan un lugar en el extremo derecho.

Cómo llega Millonarios

El conjunto colombiano llega con mayor rodaje, aunque también con desgaste: el domingo pasado perdió 1-0 ante River en Montevideo. Además, Millonarios podría contar con el regreso de Radamel Falcao, recientemente reincorporado al club.

Probables formaciones

Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre o Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex M. Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Quintero y Leonardo Castro.

DT: Hernán Torres.

Datos del partido

Partido: Boca vs. Millonarios

Boca vs. Millonarios Competencia: Amistoso internacional – Copa Miguel Ángel Russo

Amistoso internacional – Copa Miguel Ángel Russo Día: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero Hora: 19.00

19.00 Estadio: La Bombonera

La Bombonera TV: Disney+ Premium

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.