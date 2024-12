Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 24 años, de apellido Viñas, fue beneficiado con la suspensión del juicio en su contra por tenencia simple de estupefacientes. El hecho ocurrió el 22 de agosto de 2023 en la localidad de Las Heras, cuando personal de la División de Investigaciones (DDI) lo identificó en las inmediaciones de la Escuela N° 77. Viñas fue encontrado con 151 gramos de marihuana distribuidos en cinco paquetes en los bolsillos de su pantalón. La policía realizaba tareas preventivas en el marco de una orden de servicio.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, a cargo de Mario G. Reynaldi, llevó a cabo una audiencia el 5 de diciembre de 2024 para considerar la solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada por la defensa de Viñas.

La defensa argumentó que la calificación legal del delito y la falta de antecedentes penales del imputado habilitaban la concesión del beneficio. Viñas ofreció como reparación económica el pago de $30.000 en cuotas, una multa de $225 y la entrega bimestral de un pack de leche al Hospital de Gobernador Gregores durante un año. La entrega de leche se propuso como alternativa al trabajo comunitario debido a una lesión en la pierna que le impide realizar tareas físicas.

El juez Reynaldi, considerando la naturaleza del delito, la falta de antecedentes del imputado y su voluntad de reparar el daño, decidió suspender el juicio a prueba por el plazo de un año.

Como parte del acuerdo, Viñas deberá fijar domicilio, realizar presentaciones bimestrales ante la Comisaría de Gobernador Gregores, abstenerse del consumo público de alcohol y estupefacientes, no usar armas y no cometer nuevos delitos. La sentencia también dispone que, una vez firme y consentida, se forme el legajo de suspensión de juicio a prueba. Este caso ilustra la aplicación de la suspensión del juicio a prueba como alternativa a la condena en casos de delitos menores, cuando el imputado no tiene antecedentes penales y se compromete a cumplir con ciertas condiciones