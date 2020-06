Provincia continúa acompañando a la economía social en Santa Cruz

La ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel junto al intendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal concretaron la entrega de fortalecimientos a quince emprendedores y emprendedoras de esa localidad.

En ese contexto, la Ministra de Desarrollo Social se dirigió a los presentes y en primera instancia agradeció la presencia de Héctor Vidal; del diputado nacional Juan Vázquez; del diputado provincial; y concejales. Además aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento de la comunidad de Gobernador Gregores.

“Esto muestra que una vez más estamos viendo el fortalecimiento de proyectos y demuestra que la localidad hay gente que apuesta a su localidad y que tiene ganas de crecer en la misma, lo cual es fundamental”, expresó.

El Ministerio de Desarrollo Social entregó fortalecimientos a emprendedores de Gobernador Gregores.

Además, manifestó la intención de potenciar las iniciativas que se generan en la localidad. “Nosotros podemos pensar acerca del lugar en el cual nos toca estar hoy pero si no logramos llegar a la gente no sirve. Poder llegar con algo y sabemos que no es suficiente. Sabemos que se pueden pensar más cosas y ampliar los proyectos y nosotros vamos a seguir acompañando los mismos".

Y al respecto explicó "estos proyectos se iniciaron en la gestión anterior y se trabajaron con los equipos locales y de Desarrollo Social. Hoy la diputada nacional Paola Vessvessian y el diputado Juan Vázquez nos están acompañando desde el ámbito legislativo”, remarcó.

En relación a la línea política del Gobierno Provincial de fortalecer los emprendimientos, Weinzettel destacó a la misma hay que seguirla y profundizarla tal cual lo pidió la gobernadora Alicia Kirchner.

“Nos pidió que estemos al lado de la gente, que trabajemos para y con la gente y que trabajemos en cada municipio y que acompañemos a las comunidades a través de sus municipios y sus equipos pero que todo llegue a la gente”, subrayó. Asimismo agregó que esta línea de acción tiene que ver con el crecimiento individual de las personas que hoy están con estos proyectos.

Es en el marco de la línea política del Gobierno Provincial de fortalecer los emprendimientos.

“Seguramente empezaron con un papel y un lápiz este sueño. Hubo momentos difíciles y el estado provincial y municipal estuvo presente y los acompañaron pero también siempre estuvieron presentes las ganas de hacer cosas por parte de los vecinos. Además tuvieron ganas de soñar que se pueden hacer cosas en el pueblo y eso es muy importante. No se van y están apostando a la localidad de Gobernador Gregores”, reflexionó.

Antes de finalizar su discurso, la Ministra de Desarrollo Social felicitó a los emprendedores y les deseo el mayor de los éxitos, que puedan crecer y que el sueño se pueda ampliar. “Gobernador Gregores crece con personas como ustedes, con equipos provinciales y municipales y un Gobierno Provincial presente y activo”, concluyó