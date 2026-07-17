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A siete años del femicidio de Zulma Malvar, este sábado se presentará el adelanto del libro “Los que quedamos: relatos de un femicidio sin resolver”, de autoría de la licenciada en Comunicación Social, Noel Miranda.

Malvar era ginecóloga obstetra y docente de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Tenía 64 años cuando el 18 de julio de 2019 fue hallada estrangulada y semidesnuda en el patio de su casa en la localidad de Puerto San Julián.

La idea del libro fue de Alejandro Jodar, el hijo mayor de Zulma, quien persiste en el pedido de justicia, junto a su amigo Carlos Bottino, quien es abogado.

Alejandro y Paula Jodar, hijos de Zulma Malvar. Foto: Ailin Peirano

“Ellos habían realizado algunas entrevistas, tenían una idea, pero no estaban pudiendo avanzar. Por la trayectoria que tengo en cuestiones de género y por haber escrito anteriormente un libro que también se basaba en entrevistas, consideraron que era la persona indicada para asumir esa tarea”, manifestó Noel Miranda a La Opinión Austral.

“El objetivo es mantener el tema vigente. La publicación de un libro nos permitía tener un producto novedoso y cumplir con el objetivo de mantener el caso presente en la comunidad“, señaló.

El adelanto del libro se realizará este sábado 18 de julio a las 19:00 en Delicias Café del Hotel Bahía. La entrada será libre y gratuita.

Por otro lado, “el objetivo que nos planteamos era poder darle ese espacio a personas allegadas a Zulma, que son los protagonistas y con sus relatos construyen toda la obra, poder darles un espacio, pero que a través de ese testimonio se pueda problematizar la violencia de género en un contexto más amplio, considerando que el caso de Zulma Malvar no es un caso aislado, sino que es parte de una realidad que debemos abordar todos, desde el lugar que nos toque”.

Micaela García junto a su papá “Yuyo” García. En homenaje a la joven de 21 años, víctima de femicidio, se creó la ley Micaela.

En este sentido, buscaron “voces testigo de lo impactante que fue el caso de Zulma para San Julián, pero también enmarcarlo en un contexto más amplio por eso, el último capítulo es una entrevista a alguien que no es cercano a Zulma, tampoco vecino de San Julián, Néstor García, o “Yuyo”, como le dicen, el papá de Micaela García. Él cierra el libro con la intención de enmarcar a este caso en un contexto más amplio y en una problemática social y cultural que es estructural”.

Seis entrevistas

El libro está conformado por seis capítulos, cada uno es una entrevista.

“Todos los relatos marcan un antes y un después del femicidio de Zulma. Hay un momento bisagra para la comunidad de San Julián a partir de este femicidio, no ocurrió con otros casos el impacto y la conmoción que tuvo en la comunidad. Los relatos se posicionan en el 18 de julio de 2019 y qué pasa a partir de ese momento. En algunos casos, tenían un vínculo previo con Zulma y cuentan cómo era ese vínculo”, explicó.

Liseth Barrera murió el 13 de abril de 2019 en Gobernador Gregores.

Además, en el libro se menciona el caso de Liseth Barrera, quien murió en abril de 2019 y su caso fue caratulado como suicidio aunque su familia asegura que fue un femicidio. Si bien el hecho ocurrió en Gobernador Gregores fue investigado por el mismo Juzgado de Instrucción.

“Es el mismo juzgado, el juzgado N°1, tiene la causa de Liseth Barrera y no investiga con perspectiva de género y no avanza, no se resuelve, lo mismo sucede con el caso de Zulma. El punto en común es el equipo de la justicia, las dos causas están en el mismo lugar”, expuso Miranda.

La sociedad de San Julián

Consultada sobre cómo cambió la comunidad de Puerto San Julián después del femicidio, la autora señaló que “lo que ocurre los días posteriores al femicidio de Zulma es que hay una conmoción tal que nos empuja a todas a salir a la calle a reclamar justicia con celeridad en un primer momento y verdad y justicia todos los años siguientes“.

“Hay una sensación de que el caso no se resuelve más”. NOEL MIRANDA

“Si bien hoy la movilización social no es tal como al principio, eso tiene que ver de alguna manera con un descreimiento en las instituciones, y en este caso en la institución judicial, que es la que debería haber resuelto este caso. Entonces baja la participación social porque también hay un descreimiento de cómo actúa“.

“Hay una sensación de que el caso no se resuelve más”, sostuvo Miranda sobre las entrevistas realizadas a los familiares directos de Zulma, sus hijos Alejandro y Andrés y su única nieta, Jael.

También fue entrevistada la docente universitaria María José Leno. “Ella tenía un vínculo con Zulma en la universidad y también como paciente. Hace relativamente poco tiempo, se fue a vivir a Caleta Olivia y, de alguna manera, se fue también por las repercusiones que tuvo el caso de Zulma para ella, eso queda bien registrado en la entrevista”.

La comunicadora Flavia Salas también es parte del libro. “Era cronista en UVC Noticias, que era el canal que tenía más alcance en Facebook en aquél momento, la invitación fue con la intención de que nos permita repensar a los medios de comunicación la responsabilidad que debemos tener los comunicadores y las comunicadoras a la hora de abordar este tipo de temáticas”.

Sobre el libro, que tendrá su presentación oficial en la Feria del Libro de Puerto San Julián, a realizarse del 20 al 22 de agosto, y que tendrá distribución digital gratuita, señaló: “Es corto, de fácil lectura, pero al mismo tiempo, duro entonces no es tan sencillo leerlo, los testimonios te conmueven mucho”.

“Hay una pregunta que atravesó todo el proceso de escritura que es ¿qué pasa si algo así vuelve a ocurrir hoy?”. NOEL MIRANDA

Finalizando, la autora manifestó que “es una acción más que se da en el marco de todos estos años de lucha del entorno de Zulma, sobre todo de su hijo Alejandro, pero también representa una deuda con la familia, una deuda con Zulma y una deuda con la comunidad de San Julián“.

“Hay una pregunta que atravesó todo el proceso de escritura que es ¿qué pasa si algo así vuelve a ocurrir hoy? cómo hacemos valer la vida de Zulma, de Liseth, de las mujeres víctimas de femicidio en una comunidad como la nuestra para que este tipo de crímenes se puedan prevenir y dado el caso que lleguemos a una situación de violencia extrema, cómo hacemos para que las mismas negligencias no se vuelvan a cometer”, cerró.