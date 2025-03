Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Cada vez que te digan que no puedes hacerlo, es una invitación para que lo hagas con más fuerza. Acaba la semana y eso hace que ya tengas ganas de desprenderte de ciertas obligaciones poco gratas que te tienen con tensiones en el trabajo. Son tiempos algo difíciles que debes de asumir con positividad. Es lo más sabio y debes aceptarlo así. Leer más…

Tauro

No importa lo que ganes con ese encargo. Por poco que sea, dale tu toque de excelencia. Descansa y relájate, porque te van a hacer falta todas tus fuerzas muy pronto para encarar una nueva fase vital que puede tener que ver con hijos o con la familia en general. Intenta hacerlo todo con calma y proyectando todo lo bueno que traerá. Leer más…

Géminis

La vida no debe decidirse lanzando una moneda al aire, sino meditando fuera de cualquier presión cada una de tus decisiones. Los que te rodean, los más cercanos, se sentirán muy a gusto a tu lado porque te saldrá un espíritu conciliador para apaciguar ciertos ánimos alterados y lograrás reequilibrar todo a tu alrededor. Eso te hace ganar muchas simpatías. Leer más…

Cáncer

No hay prisa, no para ti. Cada día que entrenas en ese deber, te perfecciona como profesional y artista. Sólo quien se prepara será virtuoso. Estará muy valorado ese esfuerzo que estás haciendo y ahora verás claro que no es algo que eches en saco roto, sino todo lo contrario. Es pronto aún, pero se abrirán nuevos caminos en tu trayectoria. Alguien te dice lo mucho que te aprecia profesionalmente. Leer más…

Leo

Quien está a tu lado lo hace por la fuerza de tu personalidad y por tu poder de persuasión. No eches de menos a nadie. Si hay alguien que quiere crearte problemas o que te traspasa una responsabilidad que no es tuya, aunque te sea algo difícil, debes de ponerle freno. Utiliza tus habilidades para dejar clara cuál es tu postura y porqué no asumes lo que intentan hacer. Leer más…

Virgo

Eres muy respetuoso de la autoridad, pero antes de seguir una orden o una regla, debes reconocer si hay alguna lógica en ella. Alguien te alerta por las redes sociales de un asunto que te puede afectar. Ten cuidado, no hagas caso de cualquier información. Procura averiguar de dónde proviene cada noticia. Hay algo muy importante relacionado con eso. Leer más…

Libra

Elige la mejor forma de habitar el mundo y de crecer como persona: busca la armonía con todos y con el todo. Tu estabilidad emocional no va a tener hoy demasiados altibajos porque hay alguien que te da mucha seguridad y te apoya en un asunto delicado o te acompaña a tratar algún tema que te incomoda mucho. Así te sentirás mucho más en calma. Leer más…

Escorpio

¿Cambiarías algo de tu pasado? Desde luego que no. Te ha hecho la persona que eres. De manera que ve hacia atrás con gratitud a pesar de los dolores. Tus facultades y aptitudes te llevarán hoy a conseguir un éxito en algún campo en el que te muevas o en un trabajo. Alguien te felicita por lo bien que lo has hecho y te sientes con mucha autoestima. Comparte esa alegría con los tuyos. Leer más…

Sagitario

Los caminos están trazados también para salirse de ellos. La maravilla y lo nuevo esperan más allá de ellos. Tendrás que asumir una nueva responsabilidad quizá relativa a algún bien que ahora pasa a tus manos por unas circunstancias que no esperabas en ningún caso. Será algo complicado al principio, pero poco a poco lograrás controlarlo. Leer más…

Capricornio

Más que un buen perdedor, debes aprender a ser un buen ganador, aunque pierdas. No es bueno que te acostumbres a dejarte llevar por una situación de nostalgia o de desgana. Debes de vivir el presente a pesar de las circunstancias. Es muy importante por tu propio bien que no mires todo desde el punto más negativo. Leer más…

Acuario

No caigas en la trampa de quien quiere hacerte ceder a partir de la culpa. Hoy puede que te enteres de algo que te aclarará muchas cosas si hace poco has roto una relación. Pero no debes obsesionarte con ello, debes dejar todo lo que ha pasado de lado y seguir sin temor. Esa información servirá para aliviar tu espíritu, aunque sea triste. Leer más…

Piscis

No dejes que ese fuego se apague: esa amistad merece permanecer viva. No te enfades con alguien de la familia porque ese cambio que te plantea puede repercutir favorablemente en tu vida aunque ahora no lo creas. Deja libertad de acción y obtendrás buenos resultados emocionales. Cada uno debe seguir su camino. Leer más…