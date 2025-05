Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Ten cuidado, porque alguien puede descubrirte el juego por unas palabras o alguna foto que esté en las redes sociales. Ojo. Aparecerán desafíos nuevos e interesantes: encuentra algo de tiempo para ellos. Si te sacrificas un poco, pronto verás resultados positivos. Leer más…

Tauro

Alguien te ofrece, quizá sin darse cuenta, una clave importante. Has encontrado un remanso de paz, quizá interior, porque alguien te ha indicado un camino de palabras sanadoras. Esa nueva manera de ver las cosas mejora todo. Leer más…

Géminis

Alguien busca tu compañía porque hoy tu humor estará muy alto y tu conversación será chispeante y divertida. Tendrás mucha energía y motivación para realizar los planes más complicados. También ayudarás a personas que lo necesitan. Los problemas no te desanimarán, sino que te motivarán todavía más. Leer más…

Cáncer

Todo hagas hoy te aportará calma y buenas sensaciones. Hay sonrisas y todo fluye. Estarás tentado muchas veces de cambiar tus planes. Sin embargo, solamente llegarás al éxito a través de la constancia. Hoy será crucial, así que mantente consistente en tus actos. Leer más…

Leo

Aportarás hoy un plus de equilibrio y tranquilidad a una persona mayor. Quizá no está en tus manos poder arreglar algunos problemas de trabajo, que debes dejar apartados de momento porque realmente no le ves solución inmediata. Intenta aprovechar el tiempo. Leer más…

Virgo

No debes exagerar y sí dar importancia a lo que verdaderamente la tiene. Renuevas algo interior hoy que te hace sentir con mucha más calma y buenos augurios. Algunas cosas empezarán a darte un plus de alegría o tranquilidad. Cuidado con las finanzas, ya que la razón de tus problemas puede ser el despilfarro. Leer más…

Libra

Esquiva cualquier pregunta de una persona que quiere sonsacarte alguna información sobre tu economía o tu trabajo. No debes temer a tu intuición. Los presentimientos que hoy vas a tener serán muy acertados y no sólo afectarán a tu vida, también a la de alguien cercano y muy querido. Pero serán positivos. Leer más…

Escorpio

Cualquier clase de disciplina que vaya en la dirección adecuada y te haga equilibrarte te sentará bien. Es hora de que empieces a pensar que sí hay cosas que puedes cambiar porque eso es cierto. Quizá no todas las que te gustaría, pero al menos algunas están a tu alcance y debes hacerlo. Márcate tus objetivos y empieza a dar los pasos oportunos. Leer más…

Sagitario

Todo tiene muchos matices. No quieras ir demasiado lejos con alguien que no se deja llevar tan fácilmente de la mano. Te gusta mandar y eso no es malo, pero a veces te obstinas demasiado en llevar la voz cantante. Eres una persona que comunica muy bien lo que le está pasando, solo debes comenzar a creer un poco más en lo que quieres. Leer más…

Capricornio

Haces balance mental del año y aunque puedes llevarte sorpresas, por el momento todo va bien y te sientes en calma. Vas a empezar una tarea nueva que te tiene un poco en ascuas y puede que contactes con personas bastante interesantes. En cualquier caso, aprovecha para adquirir nuevos conocimientos y experiencia. Deja los nervios de lado, todo va a salir bien. Leer más…

Acuario

Es hora de dar un salto de fe y dejar esos temores atrás. Debes evolucionar. No te quedes en tu mundo por mucho que te agrade refugiarte en tus pensamientos. Es fundamental que renueves la comunicación con tu entorno, puede servirte para mejorar una relación laboral. Busca puntos de conexión emocional. Tendrás a tu lado a alguien que le hará mucho bien a tu carrera. Leer más…

Piscis

Es el momento de una charla pendiente, será algo tensa, pero liberadora. No te extrañe si hoy algunas circunstancias pueden ponerte varias veces a prueba. No debes temer nada porque tu tenacidad servirá para vencerlas, así que no debes de tirar la toalla en ningún momento. Al final te darás cuenta del potencial que tienes. Leer más…