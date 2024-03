Aries

El crecimiento material y la abundancia que desea para Ud. y para los suyos llegarán si sabe organizarse mejor. Si curioseas un poco en su interior podrás encontrar preguntas fundamentales para curar el alma y volver a pensar las cosas importantes del Ahora, regresando a vivir Presente en plenitud.

Que su ser esencial se concentre en brindar amor, irradiar amor desde el centro de si mismo y hacia afuera. En el amor gozarán de mucha tranquilidad por lo que los arianos no querrán salir de su hogar, ni alejarse de su familia.

Una consulta a un psicólogo no le vendrá nada mal Puede aclarar algunos puntos que le vienen molestando desde hace tiempo. Tampoco sería desacertado conversar acerca de esto con su pareja. Muchas veces la mirada desde afuera es muy necesaria. Sabrá actuar en correspondencia a estas palabras, está en su naturaleza el ser exitoso. Ese Universo creador del que formamos parte, con la intención de recrearnos y dibujar nuestro sendero particular, nuestra vida consciente y nuestro futuro en abundancia, riqueza, felicidad y crecimiento compartido. Pregúntese en el día de hoy: ¿En qué momento de mi vida me relegué a cumplir, sólo cumplir? Mira horóscopo del 2024 mensual

Tauro

A partir de hoy debe medir sus palabras en el ámbito laboral, puede provocar conflictos y agresiones entre pares y amigos. Trate de relajarse o tomarse unos días, puede ser esto más provechoso para sus negocios y quedarse y arruinar las relaciones internas. Gran momento creativo, ocupe su tiempo en desarrollar este don. Esta calidad de vida tiene que ver con el arte de ser feliz, el arte de encontrar el camino, y la grandeza de saber ser feliz con lo que se tiene, sin mirar lo que tienen los demás.

Trate de hacer algún deporte al aire libre, o planifique unas vacaciones o salida a algún lugar natural y verde. Descubra y disfrute de su lado atrevido, libere su personalidad creativa. Atrévase a más cada día en todos los planos. Replantee sus actitudes en el plano amoroso, un poco de diversión no viene nada mal. Crear para sí un ambiente cotidiano, familiar y afectivo idóneo, tal y como Ud. lo quiere tener, y rodearse de las personas y de las posesiones que lo hacen feliz, le brindará el marco perfecto para que el poder mental y espiritual florezcan dando lugar a ideas nuevas que puedan lograr el éxito, la salud y la abundancia. Mira horóscopo del 2024 mensual

Géminis

Cuidado con los proyectos laborales o los estudios. Sea agradecido, eso es amor desapegado, es amor infinito, y obtendrás, sin pensarlo, un apoyo incondicional de los recursos del Universo, en la concreción de sus deseos y en el florecimiento de su vocación… y por ende y sin pretenderlo gran abundancia llegará a tu vida. Si logra organizar las ideas disgregadas de varias personas encontrará la solución. Confíe en sus instintos.

Estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse con su propia pareja. En la intimidad sobresaldrán los juegos amorosos, y buscará todas las maneras de recorrer nuevos caminos de placer. Deberá buscar la armonía. Estos nativos tienen que acordarse que los extremos nunca benefician a nadie.

Cuídese del stress incitado por exceso de trabajo o problemas laborales. Pregunte a su médico y, si puede, tómese unos días de respiro junto a sus seres queridos. El poder espiritual se traduce sencillamente y siguiendo la ley del menor esfuerzo, como amor incondicional, superación personal, y capacidad de liderazgo, así naturalmente y sin voluntad. Mira horóscopo del 2024 mensual

Cáncer

La situación económica puede complicarse a fin de semana, sería bueno que tome precauciones ahora que está a tiempo. Nuevos contactos laborales lo beneficiarán mucho. Descubra la capacidad de comunicación que late en su interior. Ninguna sombra se interpondrá entre los enamorados, los solteros tendrán más energía y valor que nunca para proyectar y hacer realidad sus sentimientos.

Posibilidades de comenzar a compartir el techo con el ser amado. Para las parejas ya establecidas nuevos encuentros y acuerdos. Con los amigos reuniones y en el trabajo ambiente de confianza sumamente productiva.

Es importante que sepa valorar los dones que el Universo le ha dado, para poder lograr encontrar y transitar su camino con total éxito El beneficio de un buen descanso será mayor que seguir desoyendo al cuerpo. Necesita practicar algún deporte y hacer dieta equilibrada y desintoxicante. Mira horóscopo del 2024 mensual

Leo

El tiempo de vivir ha llegado y es merecedor de haber nacido, la Creación gira en torno suyo esperando que sea un impulsor de su cambios y de su propia superación personal.

Encuentro en el alba, deje rodar su imaginación y disfrute de un elevado erotismo. Con Cáncer sinceramiento sexual, con Leo romance, con Virgo prácticas nuevas, con Libra conquista desenfrenada, con Escorpio celos y pasión, con Sagitario pensar antes de actuar. Cuídese si esta semana no quiere encargar un bebé… Se encontrará impregnado de una calidez especial que lo acercará más a su familia. Los solteros, por su parte, encontrarán nuevas y positivas relaciones. El amor los conducirá a su mejor destino, ya que caminará con pasos firmes y seguros en el terreno de su corazón. Las relaciones basadas en la amistad y en los sentimientos elevados, lejos de las pasiones del amor más mundano, fructífera por ser relaciones puras.

Prevenga problemas de salud derivados de una mala alimentación, si no sabe qué necesita comer consulte con un profesional y comience a regular su dieta. Su vida es simplemente el reflejo de sí mismo, así son sus relaciones, así son sus proyectos y ganancias. Puede ser muy importante una visita al médico. También comenzar a realizar alguna práctica deportiva a la vez que recreativa. Algún proyecto o afición del pasado, abandonado, puede resurgir para su beneficio. Mira horóscopo del 2024 mensual

Virgo

Todo te irá muy bien, se sentirá inflado de éxito a partir de las mejoras de su entorno material y sensible. Su vida puede dar un giro importante hacia la abundancia, si siente que tiene un propósito, si siente que este camino que transita es el correcto, si no se ve como improvisando a cada paso, si no se siente como simplemente cumpliendo. Disfrute de los cariños y siéntase contenido para prosperar en sus metas. Se enfrentarán a numerosos conflictos con familiares que aparentarán no tener solución o por lo menos los nativos no están capacitados para encontrarla. Los problemas con la pareja serán solucionados en la intimidad. Aceptar la vida no significa satisfacerse con lo que nos ha sido dado, sin pedir más, se trata de comenzar a luchar por lo que se desea.

Su mal humor no contribuye a facilitar las cosas, hoy es buen momento para salir al aire libre a distenderse y tratar de afianzar su confianza en sí mismo y en el futuro. Coma con moderación y podrá evitar problemas estomacales mayores. Implemente un control de sí mismo a la hora de concurrir a eventos y celebraciones, no tome de más o puede arrepentirse. El hecho de, simplemente disfrutar de la vida y de la gente que te rodea, puede ser una meta en sí misma en alguna etapa de la vida, disfrute de los buenos momentos prepárese interiormente para lograr una evolución espiritual que lo ayude a lograr la consecución de sus anhelos. Mira horóscopo del 2024 mensual

Libra

Durante su vida, su propio ser va a pedirle que realice un desarrollo interior y una evolución mayor. Busque ayuda y consejo económico en amigos con signos de Tierra. Participe sus temores con su pareja.

Aires de renovación en la pareja, excelente momento para derrotar el aburrimiento que los atormenta desde hace algún tiempo. Cada vez que dude de su divinidad o simplemente, de su capacidad de producir un éxito, recuerde esto y se sentirá fortalecido por la misma fuerza y poder que ya poseía al ser creado.

En el trabajo: ganancias seguras, mantenga el equilibrio. El Presente es un regalo del Universo. no lo pierda… Comulgue con la verdad… Vaya allí con frecuencia y todos sus miedos se desvanecerán, no hay nada más enriquecedor. Es importante que cuide más su salud y aumente así sus posibilidades de no enfermarse y poder vivir más plenamente. Mira horóscopo del 2024 mensual

Escorpio

Nuevos proyectos y la posibilidades concretar unos negocios que venían postergándose. Debe lograr la atención necesaria, el poder mental que te permita estar presente y despierto para realizar concreciones productivas.Se volverá a sentir seguro y podrá plantear de a dos nuevos proyectos. Pero tienen que aclarar lo antes posible las cosas para no encerrarse aún más en sí mismo.

Su cuerpo le pide a gritos que emprenda una actividad física, pero sin excederse, descanse y se distienda. Estar sentado en el trabajo no le asegura descanso y trabajar con el cuerpo a destajo tampoco es un buen deporte. Decídase por alcanzar una vida más sana y moderada. Redescubra su posibilidad de creación y someta a prueba a quienes lo rodean tanto si le apoyan como si no, y saque fortaleza de sus amigos auténticos y de su interior luchador. El crecimiento interior es necesario y la prima será ser Ud. mismo, en toda su extensión y con todas sus oportunidades de felicidad. Mira horóscopo del 2024 mensual

Sagitario

Posible invitación a realizar una actividad nueva, franca predisposición a la aventura. Trate de mantenerse a nivel de las expectativas de sus superiores o socios, no desoiga los consejos de sus mayores. Oportunidad excelente para desafiar a la rutina, sin perder su trabajo ni arriesgarse más de la cuenta invite a su pareja a realizar algo inesperado, poco frecuente o impredecible.

Sepa conquistar a su enamorado con la gracia natural que posee. No desoiga los consejos de quienes saben, será prudente en este día escuchar a sus mayores. Los nativos que estén solos llevarán en su corazón el inútil recuerdo de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional, que los seguirá afectando y no les permitirá mirar más allá.

Disfrute de la vida en plenitud sin alejarse demasiado de lo que siempre ha sido y soñado, un cambio en el camino es positivo si se encuentra tras sus propios sueños, y en la continuidad del crecimiento personal de su ser interior. El camino del éxito ya lo conoce, lo transitaba al nacer y lo desaprovechó, ante tantos mandatos sociales siguiendo las directivas de una formación que no lo prepara para ser feliz sino para cumplir con obligaciones impuestas… esto ha hecho decaer su salud y minó su autoestima. Recupere el rumbo perdido y su salud al mismo tiempo. Mira horóscopo del 2024 mensual

Capricornio

Ponga manos a la obra que lo que hoy se emprende será imparable. A partir de hoy los astros harán que reavivan llamas provocando conflictos y agresiones entre pares y subalternos. El Presente del Universo es su regalo. ¿No necesita reconocer e implementar la realidad del Presente? Los sueños son buenos, no deje de soñar, pero trate de vivir y establecer el Presente para poder progresar verdaderamente. Piense que la mejor manera de estar agradecido con el Universo es realizar su mayor Presente, o sea concretar las posibilidades que se le brindan y aprovechar y beneficiarse con sus dones.

Se viene una semana de paz y solidez en el ámbito afectivo, muy prometedora y descansada, si sabe aprovecharla. No sueñe con imposibles, decídase por una pareja, si aún no la tiene, o reafirme la actual, recuerde: “El que mucho abarca, poco aprieta” La misma fuerza que lo recorre por dentro circula por el Universo, ampliando las posibilidades de creación y generando vida Los celos y el querer poseer al otro le jugarán en contra.

Perfil bajo hoy en todas las actividades. Es mejor conservar lo ganado que tratar de abarcar más. Haga lo que tenga ganas de hacer y disfrute de sus bellas consecuencias… nada le impide cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mira horóscopo del 2024 mensual

Acuario

No se ausente de su trabajo sin necesidad, si no tiene ánimo trate de tomarse unos días, resuelva este problema sin perder dinero ni el lugar ganado. Será bueno emprender alguna actividad recreativa, como un trabajo solidario o un deporte.

Encuentro muy positivo con el pasado. Se aclaran cosas hace tiempo postergadas pero que dejaron heridas sin cerrar. En la pareja todo sigue bien si puede ser sincero y afectuoso. Se exaltará su sensualidad gracias a sus buenas intenciones y canalización de prioridades y nadie quedará al margen de sus encantos.

La práctica de alguna actividad física y la incorporación de una actividad mental recreativa o creativa, lo beneficiarán aumentando sus defensas, claridad mental, creatividad y actividad sexual. Tome en cuenta esta recomendación que mejorará todos sus días. Su capacidad creativa debe estar alerta para tomar las oportunidades de éxito cuando estas se presenten. Mira horóscopo del 2024 mensual

Piscis

La ambición por el dinero y al búsqueda de una mejor posición laboral pueden afectar sus relaciones sociales. Cuide a sus amigos, aprenda a administrar su tiempo. Estos nativos tienen que recordar que las pretensiones exageradas nunca favorecen al buen comerciante. Si se controla, sus ventas o transacciones estarán viento en popa.

Prueba de fuego con la pareja, piense antes de actuar y actúe antes de hablar, hoy los problemas se solucionan con actos no con palabras ni promesas, dele un gusto a su amor y saldrán de conflictos fácilmente. El resultado final si es atrevidamente veraz redundará en beneficios inesperados que lo sorprenderán. Se volverá a sentir positivo y podrá diseñar de a dos nuevos planes. Se verá desbordado por muchas figuras nuevas en el entorno de su pareja, trate de ser tolerante y paciente, los celos no son buenos guías. Si esta solo el amor lo sorprenderá donde menos lo espere, abra bien los ojos y disfrute de toda esta ternura que le aguarda.

Trate de alejarse de malas compañías. Debe lograr controlar su carácter sin caer en malos hábitos. Que su ser esencial se concentre en brindar amor, irradiar amor desde el centro de sí mismo y hacia afuera. Amar es ofrecerse y servir permaneciendo con la frente en alto y el alma satisfecha. Mira horóscopo del 2024 mensual