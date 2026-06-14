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Matías Clavel renovó como DT de Boxing tras el Torneo Apertura
Cobertura especial. A 22 años de la tragedia de Mina 5
La Cuenca Carbonífera rindió homenaje a los 14 mineros
Como cada año, las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre se reunieron para recordar a los 14 operarios fallecidos tras el incendio ocurrido el 14 de junio de 2004.
Belén Elmiger, ministra de Gobierno: “Queremos que la empresa siga abierta, con los trabajadores y sus familias”
Carlos Godoy, diputado provincial: “Esperemos que no haya sido en vano la muerte de nuestros vecinos”
“Mi papá entró a la mina en el tercer turno, ese día lo llamaron y nunca salió”, Julio Álvarez, hijo de un fallecido
Cómo seguirá el proyecto de financiamiento estratégico
Una Miss Santa Cruz y una DJ riogalleguenses quieren “conquistar” el mundo
Cristina Valdebenito representó a la provincia en Miss Universo Argentina 2026, de recicladora a las pasarelas. Y Sheila Acuña, “DJ Shei”, fue elegida por la FIFA para musicalizar las previas del Mundial 2026.
Especial
A diez años de la hazaña que llevó a Hispano a la élite del básquet
Accidentes por la escarcha
Entre Piedra Buena y Río Gallegos: vuelco de auto y camión despistado
Economía familiar
Mercado concentrador: crecen las ventas a un 10 por ciento semanal
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