Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 14 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Cobertura especial. A 22 años de la tragedia de Mina 5, la Cuenca Carbonífera rindió homenaje a los 14 mineros *Una Miss Santa Cruz y una DJ riogalleguenses quieren "conquistar" el mundo *A diez años de la hazaña que llevó a Hispano a la élite del básquet

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Matías Clavel renovó como DT de Boxing tras el Torneo Apertura

Cobertura especial. A 22 años de la tragedia de Mina 5

La Cuenca Carbonífera rindió homenaje a los 14 mineros

Como cada año, las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre se reunieron para recordar a los 14 operarios fallecidos tras el incendio ocurrido el 14 de junio de 2004.

Belén Elmiger, ministra de Gobierno: “Queremos que la empresa siga abierta, con los trabajadores y sus familias”

Carlos Godoy, diputado provincial: “Esperemos que no haya sido en vano la muerte de nuestros vecinos”

“Mi papá entró a la mina en el tercer turno, ese día lo llamaron y nunca salió”, Julio Álvarez, hijo de un fallecido

Cómo seguirá el proyecto de financiamiento estratégico

Una Miss Santa Cruz y una DJ riogalleguenses quieren “conquistar” el mundo

Cristina Valdebenito representó a la provincia en Miss Universo Argentina 2026, de recicladora a las pasarelas. Y Sheila Acuña, “DJ Shei”, fue elegida por la FIFA para musicalizar las previas del Mundial 2026.

Especial

A diez años de la hazaña que llevó a Hispano a la élite del básquet

Accidentes por la escarcha

Entre Piedra Buena y Río Gallegos: vuelco de auto y camión despistado

Economía familiar

Mercado concentrador: crecen las ventas a un 10 por ciento semanal