Your browser doesn’t support HTML5 audio
Nieve y escarcha: vialidad provincial trabaja en las rutas
Ley de financiamiento: volvió a comisiones y sigue el debate
Luego de algo más de tres horas y tras largo un cuarto intermedio, la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo seguirá discutiéndose en comisiones. El presidente del bloque de Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, abogó por lograr “una ley que deje contentos a todos los ciudadanos de Santa Cruz”.
Vidal: “Hay una clara intención de derrocar a este gobierno”
Fabián Leguizamón: “Es un beneficio para todos los santacruceños
Jaime Álvarez: “Apelamos al sentido común de los diputados”
Santiago Aberastain: “Falta muy poco para que pueda ser aprobado”
Pedro Muñoz: “Falta una vuelta de tuerca para el consenso”
Carlos Godoy: “Pedimos trabajar sobre la usina 240 de Rio Turbio”
Jairo Guzmán: “En vez de llegar inversión, cada vez se van más”
Liga Nacional de Basquet: Gimnasia de Comodoro, a un paso de la gloria
Otra gran noche de la Fundación Cimientos y el apoyo a los jóvenes
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia