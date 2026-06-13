Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 13 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Nieve y escarcha: vialidad provincial trabaja en las rutas * Ley de financiamiento: volvió a comisiones y sigue el debate * Vidal: "Hay una clara intención de derrocar a este gobierno" * Fabian Leguizamon: “Es un beneficio para todos los santacruceños * Jaime Álvarez: “Apelamos al sentido común de los diputados” * Santiago Aberastain: “Falta muy poco para que pueda ser aprobado” * Pedro Muñoz: “Falta una vuelta de tuerca para el consenso” * Carlos Godoy: “Pedimos trabajar sobre la usina 240 de Rio Turbio” * Jairo Guzmán: “En vez de llegar inversión, cada vez se van más” * Liga Nacional de Básquet: Gimnasia de Comodoro, a un paso de la gloria* Otra gran noche de la Fundación Cimientos y el apoyo a los jóvenes

Por La Opinión Austral | 13 de junio 2026 · 9:38 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral