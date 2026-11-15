Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 15 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Detalles exclusivos: Sigue la investigación que involucra a Lázaro Báez * Austral Agro: subastarán cinco estancias y más de 1.000 ovejas * El clan Báez: quiénes son y qué función cumplía "Budín" Ibáñez *La Opinión Austral repasa la visita histórica del papa León XIV en Argentina

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Automovilismo

Clasificación, series y dos finales en el José Muniz

Detalles exclusivos: Sigue la investigación que involucra a Lázaro Báez

Austral Agro: subastarán cinco estancias y más de 1.000 ovejas

El clan Báez: quiénes son y qué función cumplía “Budín” Ibáñez

Más operativos en la causa por narcolavado

Por orden de la Justicia Federal, este sábado se realizaron secuestros de vehículos, allanamientos y más detenciones en la causa que tiene a varios imputados por narcotráfico y lavado de dinero.

Suplemento especial de colección

La Opinión Austral repasa la visita histórica del papa León XIV en Argentina