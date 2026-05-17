Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 17 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Abre el Mercado Concentrador: frutas y verduras más baratas *Caso Aníbal Cepeda: realizaron más rastrillajes, ¿hay otros involucrados? *Abusador apuñalado por el padre de la víctima: está grave

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Puerto Deseado. Abusador apuñalado por el padre de la víctima: está grave

Abre el Mercado Concentrador: frutas y verduras más baratas

El Gobierno de Santa Cruz abrirá en Río Gallegos un Mercado Concentrador Patagónico. Este domingo se espera la llegada de los primeros camiones con mercadería al Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado en la Ruta Nacional N° 3 y circunvalación.

La iniciativa, que es impulsada por la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, funcionará bajo un esquema similar al del Mercado Central de Buenos Aires.

Caso Aníbal Cepeda: realizaron más rastrillajes, ¿hay otros involucrados?

La Policía de Santa Cruz buscó rastros y pruebas en el barrio Arrabales. Los investigadores buscan prendas, elementos cortopunzantes y nuevos indicios para avanzar en la causa.

Tras el fallo de la Corte, el Colegio de Abogados de Santa Cruz convocó a todos los vocales del TSJ a una mesa de diálogo.

Endeudamiento por USD 600 millones

Claudio Vidal: “Los que fundieron a la provincia hoy nos critican”.

Belén Elmiger: “Endeudarse en dólares es hoy la mejor opción para Santa Cruz”.

Rocío García: “Si buscamos una salida, no veo otra opción que apoyar”.

Marcharon al Obelisco contra el santacruceño asesino de gatitos.

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