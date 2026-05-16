Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 16 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal reactivó un tramo del tren del ramal de Puerto Deseado a Las Heras, en la zona norte de Santa Cruz. Vecina de Río Gallegos celebró sus 102 años. Horror en Buenos Aires: denuncian a un santacruceño por matar 16 gatitos.

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Claudio Vidal reactivó el tren Jaramillo–Fitz Roy

Después de 48 años de inactividad, comenzaron las primeras pruebas del histórico corredor ferroviario en Santa Cruz.

“Cambiará la matriz productiva”

El gobernador destacó el impacto económico y turístico que tendrá la recuperación del ramal.

Juanita celebró sus 102 años en Río Gallegos

La pionera santacruceña festejó junto a su familia y compartió su emoción con La Opinión Austral.

Horror en Buenos Aires: denuncian a un santacruceño por matar 16 gatitos

Adriel Caminos Ortega enfrenta una causa penal por maltrato animal.

Jubilado de YPF murió de un disparo en la cabeza

La Justicia investiga a la familia de José Luis Troncoso, hallado muerto en Las Heras.

Provincia espera autorización para trasladar la avioneta al “Indu” 6

La aeronave será utilizada para la formación técnica de estudiantes de Río Gallegos.

La Justicia de Santa Cruz cumplirá la orden de la Corte Suprema

El Tribunal Superior confirmó que enviará el expediente por la ampliación del cuerpo judicial.

La Opinión Austral ya puede elegirse como “Fuente Preferida” en Google

El diario suma una nueva herramienta para sus lectores en búsquedas digitales.

Continúa el “Modo Mundial” con ganadoras en toda la provincia

Ana María y Graciela fueron premiadas este viernes en el concurso especial.