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Claudio Vidal reactivó el tren Jaramillo–Fitz Roy
Después de 48 años de inactividad, comenzaron las primeras pruebas del histórico corredor ferroviario en Santa Cruz.
“Cambiará la matriz productiva”
El gobernador destacó el impacto económico y turístico que tendrá la recuperación del ramal.
Juanita celebró sus 102 años en Río Gallegos
La pionera santacruceña festejó junto a su familia y compartió su emoción con La Opinión Austral.
Horror en Buenos Aires: denuncian a un santacruceño por matar 16 gatitos
Adriel Caminos Ortega enfrenta una causa penal por maltrato animal.
Jubilado de YPF murió de un disparo en la cabeza
La Justicia investiga a la familia de José Luis Troncoso, hallado muerto en Las Heras.
Provincia espera autorización para trasladar la avioneta al “Indu” 6
La aeronave será utilizada para la formación técnica de estudiantes de Río Gallegos.
La Justicia de Santa Cruz cumplirá la orden de la Corte Suprema
El Tribunal Superior confirmó que enviará el expediente por la ampliación del cuerpo judicial.
La Opinión Austral ya puede elegirse como “Fuente Preferida” en Google
El diario suma una nueva herramienta para sus lectores en búsquedas digitales.
Continúa el “Modo Mundial” con ganadoras en toda la provincia
Ana María y Graciela fueron premiadas este viernes en el concurso especial.
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