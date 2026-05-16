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La investigación por el crimen de Aníbal Cepeda sumó este fin de semana nuevos rastrillajes en distintos sectores del barrio Arrabales de Río Gallegos. La Policía de Santa Cruz desplegó operativos en una zona delimitada por avenida Asturias, calle N° 1, Simona Poveda, Doctor Boris Gos y Mahatma Gandhi, con el objetivo de encontrar rastros y pruebas vinculadas a la causa que conmociona a la capital santacruceña.

De acuerdo a la información a la que accedió La Opinión Austral, los procedimientos se enfocan en construcciones y casas abandonadas, zonas de canteras y descampados. Los efectivos buscan prendas de vestir y elementos que podrían tener relación con el homicidio de Cepeda, el jubilado petrolero de 72 años que permanecía desaparecido desde el 20 de abril.

Entre los objetos que forman parte de la búsqueda aparecen mochilas, una campera negra, un pantalón de jeans claro, zapatillas blancas y elementos cortopunzantes.

El móvil de La Opinión Austral y radio LU12 AM680, registro parte del procedimiento policial en la esquina de Lucas Calismonte y Casimiro Álvarez, dentro de un terreno descampado.

La causa sigue abierta y buscan más pruebas

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, actualmente subrogado por el juez Gerardo Giménez, junto al fiscal Federico Heinz. Mientras avanza el análisis de pruebas y pericias tecnológicas, la Policía mantiene distintos operativos para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Cepeda.

Aníbal Cepeda, jubilado de 72 años descuartizado en Río Gallegos por Marcelo Curtti.

El principal detenido en la causa es Félix Marcelo Curtti, de 61 años, quien fue indagado días atrás y continúa alojado en una dependencia policial. Según trascendió durante la investigación, el sospechoso aseguró que actuó solo, aunque los investigadores no descartan la participación de otras personas.

Félix Marcelo Curtti, tras ser indagado por la Justicia. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esto no lo hizo solo”, expresó Isabel Britos, nuera de la víctima, en declaraciones a LU12 AM680. La mujer reclamó que la Justicia determine todas las responsabilidades en el caso.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron a La Opinión Austral que todavía existen dudas sobre cómo se produjo el traslado y ocultamiento de los restos hallados en distintos puntos de la ciudad. También esperan resultados de pericias sobre teléfonos celulares y otros elementos secuestrados.

Dónde realizan los nuevos rastrillajes en Río Gallegos

Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El nuevo operativo policial se desarrolla en un amplio sector del barrio Arrabales. Los límites establecidos para el rastrillaje comprenden:

Avenida Asturias

Calle N° 1

Simona Poveda

Doctor Boris Gos

Mahatma Gandhi

En esos sectores, los agentes recorren terrenos abiertos, estructuras abandonadas y áreas de cantera en busca de cualquier evidencia que permita ampliar la reconstrucción del crimen.

Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La búsqueda se centra especialmente en objetos personales y elementos que podrían haber sido descartados tras el homicidio. Entre ellos figuran mochilas, prendas de vestir y armas blancas o elementos cortantes.

Qué se sabe del caso Aníbal Cepeda

1 de 6 | Zona de nuevos rastrillajes por el homicidio de Aníbal Cepeda. 2 de 6 | Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 6 | Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 6 | Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 6 | Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 6 | Policía de Santa Cruz realiza más rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda en el barrio Arrabales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Policía de Santa Cruz confirmó días atrás que los restos hallados en distintos puntos de Río Gallegos pertenecían a Aníbal Eduardo Cepeda. La identificación se realizó mediante pericias del Cuerpo Médico Forense y áreas de identificación de la Policía Judicial.

En las redes sociales Curtti se mostraba como un fanático de las motos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Parte de los restos aparecieron dentro de bolsas en un tanque de agua de un complejo habitacional abandonado ubicado sobre calle Moyano al 500. Horas después, la cabeza y las manos fueron encontradas en inmediaciones de Pellegrini al 500.

A partir de esos hallazgos, la causa pasó de investigarse como una desaparición a ser instruida como homicidio.

Planificación del operativo de búsqueda de Aníbal Cepeda.

Durante los primeros procedimientos, los investigadores también detectaron rastros de sangre mediante pruebas de luminol en una parrilla del complejo habitacional donde habría ocurrido el descuartizamiento.

Las pericias que espera la Justicia

La causa todavía aguarda resultados considerados clave para determinar cómo ocurrió el crimen y si existieron más personas involucradas.

Entre las pruebas pendientes aparecen análisis sobre teléfonos celulares, movimientos bancarios y pericias tecnológicas sobre el aparato de Cepeda, que fue encontrado destruido en un descampado cercano al cementerio local.

Los investigadores intentan establecer además si alguien utilizó el teléfono de la víctima para enviar mensajes después de su desaparición. Según relató la familia, allegados comenzaron a sospechar cuando recibieron respuestas que no coincidían con la manera habitual de comunicarse del jubilado.

En paralelo, la querella incorporó al abogado penalista Cristian Arel para representar a la familia de Cepeda, mientras la defensa de Curtti permanece a cargo de la Defensoría Pública Oficial N°3.

Por el momento, la Policía mantiene los rastrillajes y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el crimen y si hubo más involucrados.