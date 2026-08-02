Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 2 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Gran presentación de Andrés Abelli en el Festival Folclórico de Punta Arenas *Nación controlará el paro docente de CTERA de este lunes, incluido el de los maestros de Santa Cruz *¡Otra vez la misma historia! Choque y corte de luz

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Gran presentación de Andrés Abelli en el Festival Folclórico de Punta Arenas

El músico riogalleguense compitió anoche con el tema “Un mismo corazón”.

Nación controlará el paro docente de CTERA de este lunes, incluido el de los maestros de Santa Cruz

¡Otra vez la misma historia! Choque y corte de luz

El choque contra un poste de media tensión ocurrido en la madrugada provocó un extenso corte de energía eléctrica en Río Gallegos y obligó a un importante operativo de Servicios Públicos. La empresa indicó que la responsable del vehículo deberá afrontar todos los gastos.

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