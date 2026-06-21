Your browser doesn’t support HTML5 audio
¡Así sigue el mundial!
España – Arabia Saudita a las 13:00 hs.
Uruguay – Cabo Verde a las 19:00 hs.
Transmisión especial de Sports Radio en dúplex con las radios del Grupo La Opinión Austral LU12 AM680, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1
Liga Nacional de Básquet
Gimnasia de Comodoro ganó su segunda estrella
DSPORTS denunció transmisiones manipuladas con inteligencia artificial
Informe especial
Provincias en rojo financiero: el costo oculto del superávit nacional ya golpea a los gobernadores
Volvió a conmover a la ciudad
Felipe, el niño que supera la enfermedad con la fuerza del “Dibu”, juró la bandera a distancia
En 2023 le descubrieron un tumor que le estaba presionando el cerebro. Se ponía la camiseta del “Dibu” Martínez para hacer las “quimios”. Este viernes juró a la Bandera desde Buenos Aires, adonde viajó para un control. La historia de un valiente.
En la Legislatura de Santa Cruz
Piden rechazar la flexibilización en la venta de tierras a extranjeros
La “abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos: “Quiero lo mejor para Messi”
Yolanda Gomez habló de su historia personal y la pasión por la Selección
Negociaciones colectivas
Cómo avanzan las paritarias con los sectores estatales provinciales
Parque Lezama. Reclamo a la Justicia
Máximo Kirchner encabezó un acto donde se pidió la libertad de Cristina
Falleció en un accidente
Le hicieron una emotiva canción al policía caletense Gabriel Trujillo
Historias. Nacido en Quellón, Chile
¡Un siglo de vida!: Don Pedro Cuell cumplió 100 años
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia