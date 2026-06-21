Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 21 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Liga Nacional de Básquet: Gimnasia de Comodoro ganó su segunda estrella *Provincias en rojo financiero: el costo oculto del superávit nacional ya golpea a los gobernadores *La "abuela la-la-la-la-la" de Río Gallegos: "Quiero lo mejor para Messi" *Felipe, el niño que supera la enfermedad con la fuerza del "Dibu", juró la bandera a distancia

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¡Así sigue el mundial!

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Uruguay – Cabo Verde a las 19:00 hs.

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Liga Nacional de Básquet

Gimnasia de Comodoro ganó su segunda estrella

DSPORTS denunció transmisiones manipuladas con inteligencia artificial

Informe especial

Provincias en rojo financiero: el costo oculto del superávit nacional ya golpea a los gobernadores

Volvió a conmover a la ciudad

Felipe, el niño que supera la enfermedad con la fuerza del “Dibu”, juró la bandera a distancia

En 2023 le descubrieron un tumor que le estaba presionando el cerebro. Se ponía la camiseta del “Dibu” Martínez para hacer las “quimios”. Este viernes juró a la Bandera desde Buenos Aires, adonde viajó para un control. La historia de un valiente.

En la Legislatura de Santa Cruz

Piden rechazar la flexibilización en la venta de tierras a extranjeros

La “abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos: “Quiero lo mejor para Messi”

Yolanda Gomez habló de su historia personal y la pasión por la Selección

Negociaciones colectivas

Cómo avanzan las paritarias con los sectores estatales provinciales

Parque Lezama. Reclamo a la Justicia

Máximo Kirchner encabezó un acto donde se pidió la libertad de Cristina

Falleció en un accidente

Le hicieron una emotiva canción al policía caletense Gabriel Trujillo

Historias. Nacido en Quellón, Chile

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