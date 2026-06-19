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El Gobierno de Santa Cruz ofreció un 16,8% de aumento a los gremios docentes
La propuesta oficial fue presentada en el marco de la paritaria abierta y contempla subas acumulativas aplicables entre los meses de julio y diciembre para el personal activo y pasivo. Sin embargo, los sindicatos ADOSAC y AMET rechazaron el ofrecimiento por considerarlo insuficiente y exigieron una urgente recomposición salarial.
El veterano de Malvinas Alfredo Tarcaya le tomará la promesa a la bandera a su bisnieto
El único sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano que reside en la provincia protagonizará un emotivo acto patriótico junto al pequeño Gael Casal. La familia del excombatiente expresó su profundo orgullo por esta ceremonia que une las tradiciones nacionales con la memoria histórica de las islas.
Continúan las negociaciones salariales en busca de destrabar el conflicto policial
Las autoridades provinciales y los representantes de las fuerzas de seguridad mantuvieron un nuevo encuentro donde se evaluaron un total de nueve propuestas de recomposición. Ambas partes ratificaron la voluntad de mantener el diálogo abierto para alcanzar un acuerdo definitivo que fortalezca el poder adquisitivo de los agentes.
La familia de Lionel Messi desmintió una noticia falsa sobre la salud de su padre
Celia Messi rompió el silencio tras la difusión errónea de información en medios nacionales que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi. El entorno íntimo del futbolista aclaró que el hombre permanece internado, mostrando una evolución favorable y bajo estricto control médico.
Ratifican la hipótesis judicial por el ataque fatal de un perro en Playa Magagna
La fiscalía a cargo de la causa confirmó que las pericias genéticas y los testimonios recabados apuntan a un can apodado “Perejil” como el autor de la agresión a la menor. La querella familiar, no obstante, manifestó públicamente sus dudas respecto al cierre de la investigación bajo este único lineamiento técnico.
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