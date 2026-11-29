Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 29 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Vidal recorrió la estancia Alquinta: “52 mil hectáreas producirán para Santa Cruz”. Un libro recupera las reflexiones espirituales del papa Francisco. El suplemento especial aborda las tentaciones del demonio y propone una mirada sobre el hombre detrás del Santo Padre.

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Vidal recorrió la estancia Alquinta: “52 mil hectáreas producirán para Santa Cruz”. Tras tomar posesión del establecimiento que pertenecía a Lázaro Báez, el gobernador presentó los lineamientos para su desarrollo productivo: recuperación ovina, agricultura y un centro de formación. En 30 días deberá presentarse ante la Justicia un plan de trabajo.

El proyecto busca recuperar la producción y generar nuevas oportunidades. La iniciativa contempla fortalecer las pasturas, comercializar lana en mercados internacionales y capacitar a estudiantes en actividades agrícolas y ganaderas.

Río Gallegos tendrá un corte programado de luz por siete horas. Servicios Públicos anunció una interrupción del suministro para este domingo.

Manuscritos aberrantes, acoso a niñas y un allanamiento en Gobernador Gregores. Un operativo por abuso sexual infantil puso el foco en el contenido hallado durante un procedimiento en la localidad, en el marco de la investigación denominada BOA.

Santa Cruz FC goleó 7-0 a Cachorro y se consagró campeón de la Primera C. El equipo celebró el título en la Liga de los Barrios.

Escorpión y la CAI definen la semifinal del Torneo Regional Amateur. El partido se jugará en Río Gallegos y tendrá transmisión de LU12 AM680 desde las 16:30.

Hispano perdió 3-0 y Ferro se quedó con el campeonato patagónico femenino. El equipo santacruceño cayó en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Un libro recupera las reflexiones espirituales del papa Francisco. El suplemento especial aborda las tentaciones del demonio y propone una mirada sobre el hombre detrás del Santo Padre.