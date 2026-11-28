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Una libreta con anotaciones sobre niñas y adolescentes, descripciones de sus vidas, referencias a sus movimientos y planes para acercarse a ellas. Ese fue uno de los hallazgos más estremecedores que dejó la Operación Internacional BOA, un procedimiento coordinado contra una red dedicada a la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), que incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

Los manuscritos difundidos por Telefe, de un acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil en Buenos Aires.

Los manuscritos, cuyo contenido comenzó a trascender en las últimas horas a partir de información difundida por la Fiscalía de Buenos Aires y publicada por medios nacionales, revelan un seguimiento tan minucioso como perturbador de potenciales víctimas. Según los informes periodísticos, el hombre investigado registraba datos personales de menores, sus edades, características, entornos familiares y movimientos, además de estrategias para aproximarse a ellas mediante las redes sociales.

El procedimiento se había concretado el 5 de agosto de 2026, con intervención de Gendarmería Nacional y otros organismos, en distintas locaciones del país. Sin embargo, recién en las últimas horas se conocieron detalles de uno de los resultados de aquella investigación: el secuestro de los escritos que exhiben la dimensión del comportamiento que se le atribuye a uno de los investigados.

Material incautado en uno de los procedimientos.

La ubicación del hallazgo generó confusión y preocupación en Santa Cruz. Un informe difundido por Telefe había asociado las anotaciones con un detenido en Río Gallegos. No obstante, fuentes vinculadas a la investigación aclararon a La Opinión Austral que los manuscritos fueron encontrados en Buenos Aires y no en territorio santacruceño.

Los aberrantes registros: nombres, edades y planes para acercarse a menores

El contenido de las anotaciones resulta especialmente indignante por el nivel de detalle con el que el investigado describía a distintas niñas y adolescentes. No se trataba de referencias aisladas: los registros incluían edades, cambios de domicilio, características personales, vínculos familiares y supuestas dificultades para establecer contacto con ellas.

Entre los fragmentos difundidos aparece la referencia a una menor identificada como “Cande”. En el escrito, el hombre calificaba el supuesto acercamiento como de “máxima prueba” y anotaba que tendría que esperar varios meses, luego de consignar que la niña se había mudado a San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Otra anotación, referida a una menor llamada “Uma”, contenía una planificación para el año siguiente. El investigado escribía: “Próximo año atacar”, junto con observaciones sobre el comportamiento de la niña y la necesidad de “conquistarla”. También había registrado su fecha de cumpleaños y su edad.

En otro pasaje sobre una menor identificada con el mismo nombre, el hombre describía su personalidad y aspecto físico, y planteaba la necesidad de entablar una amistad para ofrecerle cosas a cambio de obtener algo de ella. El contenido expone una lógica de manipulación y captación que vuelve aún más alarmante el material secuestrado.

Los escritos también incluían referencias a una adolescente de 15 años identificada como “Camila”, así como a otra niña de 11 años. En este último caso, el registro contenía expresiones explícitas sobre la intención de acercarse a ella en su ámbito escolar, llevársela y obtener más información sobre su entorno familiar.

El hallazgo fue en Buenos Aires, no en Santa Cruz

El hombre vinculado a los manuscritos y el domicilio donde fueron encontrados corresponden a Buenos Aires, no a Río Gallegos ni a Gobernador Gregores, según confirmaron fuentes de la investigación a La Opinión Austral.

En el marco de la misma Operación BOA sí se realizó un allanamiento en Gobernador Gregores, Santa Cruz. El procedimiento estuvo a cargo de una unidad técnica de Gendarmería Nacional, luego de tareas investigativas destinadas a identificar y localizar a un hombre que estaría involucrado en la distribución de material de abuso sexual infantil.

La medida se concretó el 5 de agosto, por orden judicial librada mediante un exhorto del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Morón, con intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz.

El allanamiento realizado en Gobernador Gregores, Santa Cruz, en agosto de este año.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Vladimir Brezic, domicilio de residencia del hombre investigado en esa jurisdicción. Allí se secuestró un teléfono celular, diversos CD y libros considerados de interés para la causa.

Elementos incautados en el procedimiento.

El parte oficial precisó que el involucrado quedó en libertad, supeditado a la investigación. En ningún momento informó el hallazgo de los manuscritos que posteriormente trascendieron en medios nacionales. Es decir, se trató de un procedimiento realizado dentro de la misma operación internacional, pero con resultados y elementos secuestrados diferentes.

Una investigación internacional con allanamientos simultáneos

La Operación BOA incluyó procedimientos en distintos puntos de Argentina, entre ellos Buenos Aires, Tigre, Hurlingham, San Salvador de Jujuy y Gobernador Gregores. En el país, la investigación penal y las medidas operativas estuvieron a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, titulares de las Unidades Funcionales de Instrucción N° 5 y N° 9 de Morón.

Los allanamientos apuntaron a identificar a personas presuntamente involucradas en la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La investigación requirió tareas de seguimiento, recopilación de información y coordinación entre distintas jurisdicciones y organismos.

Los detalles que comenzaron a conocerse ahora, casi cuatro meses después de los procedimientos, agregaron una dimensión particularmente inquietante al caso: más allá de los dispositivos electrónicos y otros elementos secuestrados, los investigadores encontraron registros manuscritos que expondrían cómo el hombre seguía la vida cotidiana de menores y planificaba posibles acercamientos.

La aclaración sobre el lugar del hallazgo también resulta necesaria en Santa Cruz, donde en los últimos meses se registraron distintos procedimientos vinculados con personas investigadas por tenencia de material de abuso sexual infantil, particularmente en Río Gallegos. La difusión inicial de información que relacionaba los escritos con la capital provincial había generado incertidumbre y preocupación en la comunidad.

La investigación continúa bajo intervención judicial. Mientras se analizan los elementos incautados en los distintos allanamientos, el contenido de los manuscritos constituye uno de los aspectos más perturbadores que trascendieron de la Operación BOA: registros que describen a niñas y adolescentes como objetivos de un seguimiento y una planificación de acercamientos, en un contexto de presunta explotación y abuso sexual infantil.