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El equipo de negociación policial de Santa Cruz contó en LU12 cómo la intervención verbal puede ser clave para desescalar situaciones y salvar vidas.
“Vamos a mostrar nuestro potencial”. Claudio Vidal acompaña a Javier Milei en la Argentina Week, en París, junto a gobernadores, empresarios e inversores para presentar las oportunidades comerciales y de inversión del país.
Cobertura especial. 90 jóvenes y adultos de Las Heras confirmaron su fe ante el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina.
Asalto en Pico Truncado. Encapuchados y armados robaron dólares de un comercio y ataron a sus dueños.
Congreso. Jairo Guzmán y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce durante el debate por Malvinas.
Tragedia en El Chaltén. Una esquiadora francesa murió tras ser arrastrada 400 metros por una avalancha en el cerro Crestón. Su esposo sobrevivió.
Minibasurales. Vecinos del barrio Padre Olivieri reclamaron por botellas con orina de camioneros y advirtieron por el riesgo sanitario.
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