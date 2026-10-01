Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 1 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Negociación policial: en LU12 explicaron cómo la intervención verbal puede salvar vidas * Producción e inversiones: Claudio Vidal acompaña a Javier Milei en la Argentina Week de París y crece la expectativa por anuncios para la industria petrolera * Las Heras: 90 jóvenes y adultos confirmaron su fe ante el obispo Ignacio Medina * Asalto en Pico Truncado: encapuchados armados robaron dólares de un comercio y ataron a sus dueños * Congreso: Jairo Guzmán y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce durante el debate por Malvinas * Tragedia en El Chaltén: una esquiadora francesa murió tras ser arrastrada 400 metros por una avalancha. *Barrio Padre Olivieri: vecinos reclamaron por minibasureros y botellas con orina de camioneros.

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El equipo de negociación policial de Santa Cruz contó en LU12 cómo la intervención verbal puede ser clave para desescalar situaciones y salvar vidas.

“Vamos a mostrar nuestro potencial”. Claudio Vidal acompaña a Javier Milei en la Argentina Week, en París, junto a gobernadores, empresarios e inversores para presentar las oportunidades comerciales y de inversión del país.

Cobertura especial. 90 jóvenes y adultos de Las Heras confirmaron su fe ante el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina.

Asalto en Pico Truncado. Encapuchados y armados robaron dólares de un comercio y ataron a sus dueños.

Congreso. Jairo Guzmán y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce durante el debate por Malvinas.

Tragedia en El Chaltén. Una esquiadora francesa murió tras ser arrastrada 400 metros por una avalancha en el cerro Crestón. Su esposo sobrevivió.

Minibasurales. Vecinos del barrio Padre Olivieri reclamaron por botellas con orina de camioneros y advirtieron por el riesgo sanitario.