Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 21 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El nuevo TSJ arrancó con todo * Muerte de "Cokito" Oyarzo: la Justicia agravó la pena de Jorge Vera a 8 años * ANIVERSARIO. COMUNA festejó 25 años con las infancias y adolescencias * El detenido que apuñaló al estudiante tiene graves antecedentes penales * CONGRESO . Media sanción al recorte de zonas frías* JUICIO ARA SAN JUAN. Enrique Balbi, exvocero de la Armada, declara hoy * Independiente tendrá su cancha de césped sintético

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REVISAN DECISIONES POLÉMICAS DE LA GESTIÓN ANTERIOR.El nuevo TSJ arrancó con todo

El nuevo TSJ arrancó con todo – El Tribunal Superior de Justicia analiza el desempeño de la expresidenta, Reneé Guadalupe Fernández. Las últimas decisiones de la magistrada, bajo la lupa. ¿podría haber juicio político?

Muerte de “Cokito” Oyarzo: la Justicia agravó la pena de Jorge Vera a 8 años

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz hizo lugar a los recursos de la querella y la fiscalía y modificó la calificación penal contra el ex inspector de Tránsito. La sentencia también impuso 11 años de inhabilitación absoluta y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

ANIVERSARIO. COMUNA festejó 25 años con las infancias y adolescencias

Creado el 14 de mayo de 2011 con el impulso del Ministerio de Desarrollo Social y la concejal Estrella Bórquez, el consejo consultivo cumplió 25 años. En diálogo con La Opinión Austral, la presidenta de COMUNA apuntó a “mantener las convicciones que se vienen forjando durante 25 años para trabajar en políticas para la defensa de los niños, niñas y adolescentes”.

El detenido que apuñaló al estudiante tiene graves antecedentes penales

Un trabajador no docente atacó a un estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Policía. La Opinión Austral pudo conocer algunos detalles de su inserción en el campo laboral y de sus antecedentes penales.

CONGRESO . Media sanción al recorte de zonas frías

La iniciativa impulsada por el Gobierno fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. En las localidades que habían ingresado al régimen en 2021, la reducción en la tarifa alcanzaría solo a los consumidores más vulnerables. Pasa al Senado. Cómo votaron los santacruceños.

JUICIO ARA SAN JUAN. Enrique Balbi, exvocero de la Armada, declara hoy

Independiente tendrá su cancha de césped sintético

Así lo anunció el gobernador Claudio Vidal en una visita que hizo al club en su sede de calle Alvear. El presidente de la institución Matías Ripoll y el secretario Juan Zuñiga visitaron los estudios de LU12AM680 y contaron sus sensaciones.