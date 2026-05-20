Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 20 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Conmoción en Río Gallegos por el estudiante apuñalado en la universidad UNPA-UARG. Daniel Mariani juró como presidente del Consejo de la Magistratura. Juicio por el ARA San Juan: testigos hablaron de "limitaciones" del submarino. Campaña solidaria para Tais Ding, una joven de Río Gallegos internada por leucemia en Buenos Aires.

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Conmoción en Río Gallegos por un estudiante apuñalado en el campus de la UNPA-UARG

José Fernando Águila, alumno de la carrera de Comunicación Social de 32 años, fue atacado con un arma blanca dentro de las instalaciones universitarias de la capital santacruceña. El presunto agresor fue identificado como Pablo B., un integrante del personal no docente que ya cumplió una condena en prisión, mientras que la madre de la víctima aseguró de forma exclusiva que el hecho se desató a causa del acoso constante que sufría la novia de su hijo.

Daniel Mariani asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz

El vocal del Tribunal Superior de Justicia prestó juramento oficial durante una sesión extraordinaria que tuvo lugar en la localidad de Río Gallegos. En sus primeras intervenciones públicas, el magistrado enfatizó la necesidad urgente de optimizar las prestaciones del sistema judicial tras señalar que el servicio ha evidenciado un marcado deterioro institucional en el último tiempo.

Santa Cruz registra una de las tarifas de gas residencial más elevadas de Argentina

Un relevamiento de los esquemas tarifarios vigentes ubicó a la provincia sur del país entre las jurisdicciones con los costos más altos para el consumo energético doméstico. La situación genera preocupación en la comunidad local ante el impacto del esquema de facturación en el presupuesto familiar patagónico.

Campaña solidaria en Río Gallegos para costear el tratamiento de una joven con leucemia

La comunidad santacruceña se moviliza en apoyo a Tais Ding, una paciente que se encuentra internada en Buenos Aires afrontando un cuadro complejo de salud. Con el propósito de cubrir los elevados costos médicos que demanda un trasplante de médula, sus familiares directos lanzaron una rifa pública para recaudar la asistencia económica necesaria.

Causa Cokito Oyarzo: la Justicia define si incrementa la pena para el exinspector Jorge Vera

Las autoridades judiciales de Santa Cruz resolverán en las próximas horas la situación procesal definitiva del exfuncionario municipal implicado en el siniestro vial. La representación legal de la querella busca modificar la imputación actual para que sea sentenciado bajo la figura penal de homicidio simple, una calificación que contempla condenas de hasta 25 años de prisión.

Efectuaron un segundo allanamiento en Río Gallegos vinculado al caso de Aníbal Cepeda

Efectivos de la fuerza policial provincial concentraron los procedimientos de inspección en una propiedad deshabitada que se localiza sobre la calle Sarmiento al 300. De acuerdo con las fuentes ligadas a la investigación, las tareas periciales apuntan a recolectar nuevas evidencias en el inmueble donde pernoctó el sospechoso Félix Curtti.

Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: excomandantes de la Armada detallaron las “limitaciones” de la nave

En las audiencias desarrolladas ante el Tribunal Oral Federal, una serie de testigos calificados brindó precisiones sobre el estado de mantenimiento general que presentaba el submarino. Las declaraciones aportadas por los antiguos mandos navales arrojaron luz sobre las limitaciones operativas preexistentes que condicionaban las misiones de la embarcación.