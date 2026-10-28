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Cuarto día de búsqueda en Palermo Aike: hermanitos José y Leo. El Gobierno de Santa Cruz amplía el operativo y hoy se sumará un helicóptero. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, en rueda de prensa con La Opinión Austral. Enfatizó que el Gobierno provincial realiza todo el esfuerzo posible para dar con José y Leo. Los buzos tácticos delimitaron la búsqueda en un radio de 100 metros, un sector de fuertes corrientes y visibilidad nula.
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