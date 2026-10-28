Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 29 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Cuarto día de búsqueda en Palermo Aike: hermanitos José y Leo. Senadores patagónicos presentaron proyecto que propone restablecer el régimen de zona fría. Bullying en Río Gallegos. Niña de 12 años fue golpeada y acosada en redes por compañeras: no va a la escuela hace tres semanas. Inversiones en Santa Cruz: Claudio Vidal puso en marcha la ley de promoción industrial.

Por La Opinión Austral | 28 de octubre 2026 · 23:15 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral