Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 30 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Avalancha de nieve mató a turista francesa en El Chaltén. Crimen organizado: crecen los pasos fronterizos ilegales en Santa Cruz. Intercargo dejó de operar en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. Santa Cruz ya vive los Juegos Evita Adulto Mayor en San Juan. Se reactivó la norma que permite a extranjeros comprar tierras sin límite.

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Tragedia en El Chaltén: una avalancha de nieve provocó la muerte de una turista francesa

La deportista Juliette Willmann, de 29 años, falleció tras un desprendimiento de nieve en el cerro Crestón mientras esquiaba junto a su esposo, quien logró ser rescatado. El operativo contó con la asistencia de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Protección Civil y la Comisión de Auxilio de El Chaltén.

“Argentina Week París representa una oportunidad clave para el sector pesquero”

El empresario chubutense Raúl Cereseto valoró la participación de las empresas regionales en la misión comercial desarrollada en la capital francesa durante una entrevista en LU12 AM680. La iniciativa busca potenciar la inserción y apertura de nuevos mercados internacionales para los productos de la pesca patagónica.

Advierten desde Chile sobre el crecimiento de pasos fronterizos ilegales en Santa Cruz

El fiscal de la Región de Magallanes, Cristian Crisosto, alertó sobre la necesidad de extremar controles en los pasos no habilitados que conectan ambos países. La advertencia busca frenar el avance del crimen organizado y asegurar un monitoreo más estricto en la zona limítrofe.

Intercargo cesó sus operaciones en los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia

La medida afectó directamente a diez trabajadores locales que perdieron su puesto laboral tras el cierre del servicio de asistencia en tierra. Frente a este panorama, Aerolíneas Argentinas asumirá las tareas operativas de manera momentánea para garantizar la conectividad aérea.

La Corte Suprema reactivó la norma que permite la compra de tierras por extranjeros sin límites

El tribunal supremo declaró la validez de la normativa que elimina las restricciones impuestas a la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La resolución judicial impacta de manera directa en el régimen de propiedad del suelo en todo el territorio nacional.

La delegación de Santa Cruz participa de los Juegos Evita Adulto Mayor en San Juan

Los representantes de la provincia compiten en las distintas disciplinas deportivas y recreativas dispuestas en la provincia cuyana. El evento reúne a competidores de todo el país en una jornada dedicada a la integración y el deporte social.