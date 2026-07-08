Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 8 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Cobertura especial del Grupo La Opinión Austral: hoy se conoce el veredicto sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan. Jaime Álvarez: "La política petrolera impulsada por Claudio Vidal es la correcta". Mundial 2026: Santa Cruz explotó de alegría por el triunfo de la "Scaloneta".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina protagonizó una remontada histórica ante Egipto, ganó 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección dio vuelta un partido que perdía 2-0 a pocos minutos del final y logró una clasificación inolvidable. Lionel Messi volvió a ser determinante y el próximo sábado el equipo enfrentará a Suiza por un lugar en las semifinales.

Santa Cruz celebró la clasificación de la Selección con caravanas, banderas y festejos en distintas localidades de la provincia

La victoria argentina se vivió con una gran convocatoria en Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras y otras ciudades santacruceñas. La clasificación a cuartos de final desató una jornada de emoción y celebración en toda la provincia.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial del veredicto por el hundimiento del submarino ARA San Juan

Este miércoles se conocerá la resolución judicial en una de las causas más trascendentes de los últimos años. El diario sigue de cerca cada instancia del proceso con una cobertura especial.

Jaime Álvarez respaldó la política petrolera del Gobierno de Santa Cruz y destacó las medidas impulsadas por Claudio Vidal

El ministro de Energía afirmó que la estrategia implementada por la Provincia es la adecuada para el desarrollo del sector. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral.

El Tribunal Superior de Justicia revocó la cautelar que impedía el cobro de aportes a los municipios para la Caja de Previsión Social

La resolución judicial habilita nuevamente el cobro de aportes destinados al sistema previsional provincial. Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que el fallo fortalece la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social.