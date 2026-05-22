No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Agregar La Opinión Austral en

Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Nano” cumplió 70 años y fue sorprendido por su familia con una caravana de Ford Falcon

Cobertura exclusiva. Tribunal Oral Federal de Santa Cruz

Juicio ARA San Juan: el 22 de junio arrancan los alegatos

Javier Milei anunció la baja de retenciones para soja, trigo y cebada

Recorrida. Visita guiada en un medio histórico

Estudiantes de la UNPA visitaron La Opinión Austral

Por Natalia Linardi. Análisis: “La Corte puso fin a un estado de incertidumbre institucional”

Entrega de equipamiento: Vidal inauguró nueva sala de Cibercrimen de la Policía

Congreso. Zona fría, media sanción

Todos por la educación. Asociación Conciencia

“La escuela es el único piso garantizado de equidad en una sociedad fragmentada”

Río Gallegos: se cumplen cinco años de la desaparición de Marcela López